«نقل عجمان» تستعرض إنجازات المبرمجين وعرض تطبيقاتها الذكية

المصدر: عجمان - البيان

استعرضت هيئة النقل في عجمان إنجازات المبرمجين العاملين بالهيئة وعرض التطبيقات التي تم برمجتها في الهيئة والتطبيقات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، كما تم تكريم فريق عمل المبرمجين في يوم البرمجة الذي يحمل شعار الإمارات تبرمج، حيث يهدف يوم المبرمج إلى إبراز تفوق الإمارات التكنولوجي والتقني وعرض أهم الإنجازات في مجال التحول الرقمي وكيفية تسخيرها بما يخدم توجهات دولة الإمارات في وثيقة مبادئها الخمسين.

وأكدت رشا خلف الشامسي المدير العام لهيئة النقل - عجمان بالندب أن الهيئة تسعى للاستثمار في موظفيها وتبني أفكارهم الإبداعية في مجال التحول الرقمي للرقي بمستوى خدمات الهيئة المقدمة للجمهور. وأضافت رشا الشامسي أن الهيئة تستقطب المبرمجين المبدعين ضمن فريق عملها وذلك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للتحول الرقمي والوصول لخدمات ذكية تسهم في زيادة رضا متعامليها.

وعلى هامش المبادرة اطلع المدير العام بالندب والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين على آخر مشاريع التحول الرقمي من أنظمة وتطبيقات ذكية والاطلاع على مميزاتها والاستفادة من عمليات التحسين الدائمة على هذه الأنظمة. وأعرب المبرمجون عن سعادتهم وتقديرهم لهذا التكريم المشرف لهم وأن هذا التكريم يعد دافعاً لهم لتقديم المزيد خلال الفترات القادمة، والتشجيع لهم على ابتكار تطبيقات تعزز من مكانة الهيئة في المجال الرقمي.

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