الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:44، والجزر الثاني عند الساعة 02:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:13، والمد الثاني عند الساعة 05:31، والجزر الأول عند الساعة 10:09، والجزر الثاني عند الساعة 21:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 24 75 20

دبي 35 25 75 20

الشارقة 34 23 75 25

عجمان 34 25 75 20

أم القيوين 34 23 75 25

رأس الخيمة 35 25 70 20

الفجيرة 31 26 75 25

العين 34 23 75 20

ليوا 33 21 80 25

الرويس 34 22 80 35

السلع 34 21 80 30

دلما 34 25 70 25

طنب الكبرى 33 25 65 20

طنب الصغرى 33 25 65 20

أبو موسى 34 26 65 25.

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