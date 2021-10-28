سياحية أم القيوين تعلن عن اكتشاف تماثيل أثرية في هيئة شخصيات بشرية

المصدر: ام القيوين - البيان

أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين عن اكتشاف عدد من التماثيل الأثرية على هيئة شخصيات بشرية وحيوانات كالجمال والخيول، يعود تاريخها الى ما بين القرنين الأول والثاني الميلادي، وذلك في موقع تل أبرق الأثري بأم القيوين الذي يعود تاريخه إلى الألف الثالث قبل الميلاد، حيث باشرت الدائرة موسم التنقيب الأثري لعام 2021 في موقع تل أبرق بالتعاون مع البعثة الإيطالية.



وتمثلت أبرز الاكتشافات الأثرية في الموقع بتمثال مصنوع من الحجر على هيئة رجل يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتمثال صغير آخر على هيئة غزال مصنوع من البرونز بدقة وحرفية عالية.



أهمية

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار على أهمية أعمال المسح والتنقيب التي تشرف عليها الدائرة من أجل ترميم وصيانة المكتشفات الأثرية باعتبارها إرثاً تاريخياً وطنياً وإنسانياً، وللحفاظ على تاريخ إمارة أم القيوين العريق مشيرًا إلى أن الإمارة لها إرث غني ومتنوع.



ومن جهتها أوضحت رانيا حسين رئيسة قسم الآثار بالدائرة بأن موقع "تل أبرق الأثري" له أهمية كبيرة حيث امتدت فترة الاستيطان الدائم به من 2500 سنة قبل الميلاد، مشيرة الى أن المكتشفات الأثرية التي تم العثور عليها في هذا الموسم تعود إلى نفس فترة ازدهار موقع "الدور الأثري" أي في القرنين الأول والثاني.



تنقيب

من جانبه أوضح ميكال ديجليسبوستي رئيس البعثة الإيطالية بأن البعثة ستعمل مع الدائرة خلال الفترة القادمة على فتح وتنقيب قطاعات ومواقع كبيرة في الموقع والتي يعود تاريخها إلى الألفية الأولى والثانية قبل الميلاد تماشيًا مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى تشجيع عمليات البحث والتنقيب في مختلف مناطق الإمارة من أجل تعزيز الموروث الحضاري.

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