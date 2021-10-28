رواد فضاء ناسا وروسكوسموس يزورون مدارس لتعزيز الشغف بالفضاء

المصدر: دبي - أحمد يحيى

زار رواد فضاء من وكالتي ناسا الأمريكية وروسكوسموس الروسية يرافقهما رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، عددا من مدارس الامارات وذلك لتعزيز الشغف بالفضاء وعلومه واستقطاب الطلبة لدراستها.

شغف كبير

ونشر المنصوري والنيادي مجموعة من الصور التي تجمعهما مع رواد الفضاء ومجموعات كبيرة من الطلبة التقوهم في مدارسهم ليتحدثوا عن قطاع الفضاء واهميته والمشروعات المختلفة التي يستهدفون من خلالها خدمة البشرية بما يتم توفيره من معلومات حديثة من شأنها مواجهة التحديات التي يواجهها كوكب الارض ، خاصة ما يتعلق بالامن الغذائي والمائي والطاقة وغيرها من المجالات الاخرى.

توعية مهمة

وتستهدف استراتيجية العشر سنوات المقبلة «2021 – 2031» التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، عدداً من المحاور المهمة التي تعزز تنفيذها وتطبيقها، من بينها إلهام أكثر من 22 ألف طالب في مجال الفضاء والمساهمة بجعل الإمارات وجهة للخبراء في تقنيات الفضاء.فيما تتنوع الفعاليات التي ينظمها المركز لإلهام وتوعية الطلبة بأهمية قطاع الفضاء، منها «الأسبوع العلمي لمسبار الأمل»، بالإضافة إلى «برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» وغيرهما الكثير من البرامج، فضلا عن التوجه نحو إدراج البرامج المتعلقة بعلوم الفضاء في المناهج التعليمية لطلبة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وتنظيم عدد من المسابقات في مجال الفضاء لطلبة المدارس.

جيل الأمل

ويعد تطوير الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية، من بين أبرز أهداف مشروعات الإمارات في قطاع الفضاء وفي مقدمتها مشروع الامارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، حيث يعمل المشروع منذ انطلاقه ومن خلال ( مبادرات جيل الأمل ) على إلهام الشباب وحثهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا، لدفع عجلة الابتكار بالدولة، بالإضافة إلى إلهام أجيال جديدة من المهندسين والعلماء ليساهموا بشكل فعال في بناء اقتصاد مستدام النمو، قائم على المعرفة والابتكار.

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