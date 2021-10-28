حمد الرميثي يشارك في اجتماع لجنة رؤساء الأركان بـ«التعاون»

المصدر: (أبوظبي - وام)

شارك معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبر الاتصال المرئي.

وترأس الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين رئيس اللجنة العسكرية العليا في دورتها الحالية، الاجتماع، وذلك بحضور اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية وأعضاء الوفود المشاركة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك والمرفوعة من قبل اللجان العسكرية المشتركة على كافة الجوانب ذات العلاقة بالقوات المسلحة بدول المجلس.

وناقش الاجتماع خلال الاتصال المرئي أهم الإنجازات التي تمت خلال المرحلة السابقة، كما تم استعراض وبحث المسائل والموضوعات المتعلقة بالجانب العسكري الخليجي المشترك، وأهم ما جاء في جدول أعمال اللجنة العسكرية العليا من مواضيع عسكرية خاصة بالمجال الدفاعي.

واختتم الاجتماع بحزمة من القرارات والتوصيات أهمها المساهمة في دفع مسيرة التعاون والتطوير للارتقاء بالقدرات العسكرية، وتسخير كافة الصعاب والتحديات لتحقيق الأهداف المشتركة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون.

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