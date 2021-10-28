ولي عهد الفجيرة يستقبل سفير إيطاليا وقناصل الأردن والعراق وباكستان

المصدر: الفجيرة- وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، نيكولا لينر سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وجيوسيبي فينوكارو القنصل العام لجمهورية إيطاليا.

ورحب سموه بالدبلوماسيين الإيطاليين، متمنياً لهما التوفيق في مهام عملهما، بما يعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.

كما استقبل سمو ولي عهد الفجيرة - كلاً على حدة - عاصم عبابنة القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية، وآماد عبدالحميد القنصل العام لجمهورية العراق، وحسن أفضل خان القنصل العام لجمهورية باكستان، الذين قدموا للسلام على سموه. ورحب سموه بالقناصل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم لتعزيز روابط التعاون والعلاقات المشتركة التي تجمع دولة الإمارات ببلدانهم.

حضر المقابلات سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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