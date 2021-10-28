صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الكورية تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، أمس مع بارك يونغ سوك - رئيس الجمعية الوطنية الكورية، سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة استراتيجية تشهد نمواً وتطوراً في كل المجالات.

وأكد الجانبان على أهمية التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكورية، وعلى أهمية عمل لجنة الصداقة البرلمانية التي تأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون والتفاهم الموقعة بينهما لتأطير هذا التعاون ومأسسته في كل المجالات.

من جهة ثانية زار معالي صقر غباش أمس النصب التذكاري في «مقبرة سيؤول الوطنية» ووضع إكليلاً من الزهور أمام النصب الذي يرمز إلى ضحايا الشعب الكوري الذين قدموا أرواحهم لأجل بلدهم.

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