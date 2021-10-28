«الجليلة» تطلق «مجلس الأمل» لدعم مريضات السرطان نفسياً

المصدر: دبي - البيان

عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بقدرات المنظومة الصحية وتوفير أفضل أشكال الرعاية للمرضى وتهيئة كل المتطلبات، التي تعين على تحسين نوعية حياتهم، أعلنت مؤسسة الجليلة، العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إطلاق «مجلس الأمل»، وهو أول مركز مجتمعي من نوعه تم إنشاؤه، بهدف الحفاظ على صحة مريضات السرطان ورفاههن.

ويتزامن إعلان مؤسسة الجليلة، وهدفها الارتقاء بحياة الناس للأفضل من خلال الابتكارات الطبية، مع ختام شهر التوعية بسرطان الثدي وحملة #أكتوبر_الوردي، التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع جمعية «برست فرندز»، التي تعدّ أول مجموعة لدعم سرطان الثدي في الإمارات، وأسستها الدكتورة حورية كاظم في العام 2005، ويستفيد «مجلس الأمل» من نجاحات مجموعة «برست فرندز» وخبرتها في تقديم الدعم المعنوي كونها محطة أساسية في رحلة تعافي المريضة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: أثبتت مراكز الرعاية المجتمعية في جميع أنحاء العالم مساهمتها المؤثرة في مواجهة المرض، ونتطلع لتجربتنا الأولى لطرح هذه الخدمة المجتمعية المميزة.

ويُعتبر «مجلس الأمل» بمثابة ملاذ آمن لمريضات السرطان وعائلاتهم لتلقي الدعم المعنوي، الذي يحسن من صحتهم النفسية في بيئة مريحة وداعمة، إذ يمكن للمريضات زيارة المركز في أي وقت في مقره بالطابق الأرضي من مؤسسة الجليلة، سواء للاستفسار عن بعض المعلومات أو لاستخدام المكتبة الداخلية أو المشاركة في الجلسات، التي يتم تنظيمها في المركز أو حضور الورش التعليمية، التي يقدمها متخصصون يتطوعون بوقتهم لدعم السيدات اللواتي تأثّرت حياتهن بسبب المرض الخبيث، علماً بأن جميع الخدمات مجانية، ولا تخضع لأية رسوم.

وصرحت الدكتورة حورية كاظم، رئيسة ومؤسسة برست فرندز: يعتبر مرض السرطان من أصعب التحديات سواء للمريض أو أسرته، ومع افتتاح مجلس الأمل، أصبح لدى المرأة اليوم مكان للجوء إليه متى ما احتاجت الحصول على الدعم النفسي ضمن بيئة آمنة ومريحة. وتم تصميم المركز وتجهيزه بالكامل برعاية مجلس أعمال ماريوت في الإمارات.

وقالت بام ويبلي، رئيسة مجلس أعمال ماريوت في دولة الإمارات: نتشرف أن نتحد كوننا فريقاً يضم 62 فندقاً من فنادق ماريوت الدولية و13000 موظف في الدولة لتصميم وتجهيز مركز الدعم لاستقبال مريضات السرطان.

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