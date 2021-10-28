محمد بن راشد: لقاءات مستقبل لأجمل بلاد في العالم

المصدر: دبي - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وذلك في مقر «إكسبو 2020 دبي».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه عبر «تويتر» أمس: أثناء لقائي اليوم مع أخي الشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في إكسبو دبي. لقاءات خير، ولقاءات وطن، ولقاءات مستقبل لأجمل بلاد في العالم.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التطوير وما يتم تنفيذه من خطط طموحة للارتقاء بشتى القطاعات الحيوية، لا سيما مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بيوبيلها الذهبي والتأهب لمرحلة جديدة من العمل الهادف لخدمة الوطن ورفعته وتحقيق الرخاء والاستقرار والسعادة للمواطن.

وتطرق النقاش إلى الآثار الإيجابية العديدة التي تحصدها دولة الإمارات العربية المتحدة من استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ومن أهمها معرض «إكسبو 2020 دبي»، لما لها من انعكاسات طيبة في توثيق عرى التعاون مع مختلف دول العالم والمساهمة في اكتشاف آفاق جديدة لمزيد من الإنجازات، التي تخدم كل أوجه التنمية والتطوير في الدولة، وكيفية الاستفادة من مثل تلك المحافل الدولية في تبادل الخبرات والرؤى في جميع المجالات، وما تؤهل له من تعزيز مزيد من الشراكات الداعمة للأهداف الاستراتيجية للدولة على المديين القريب والبعيد.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

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