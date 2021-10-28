أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالدولة

المصدر: متابعة ـ مصطفى خليفة وعائشة الكعبي وأحمد أبو الفتوح

نتيجة لتواجد امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف نسبياً من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة شمالاً وشرقاً.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

أمطار

وشهدت أمس عدة مناطق في رأس الخيمة والفجيرة والشارقة سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً على شارع الوطن باتجاه وادي المصيلي وعلى منطقة الخاري وطريق شوكة ـ فلي ووادي الغشيبي وأذن وخت برأس الخيمة، وكانت أمطار متوسطة إلى غزيرة على الغيل ومتوسطة على طريق الشهداء وشارع الشاحنات وسيح الساعدي وشعم وغليلة وجبل جيس في رأس الخيمة، ومنطقة الحنية وحيحب والبثنة والغزيمري وطريق مسافي وطريق يبسا ومريشيد وسكمكم ومنطقة القرية في الفجيرة، وكانت متوسطة على الخروس بالشارقة، كما سقطت أمطار خفيفة على عدد من المناطق الأخرى.

واستمر الطقس يوم أمس صحواً إلى غائم جزئياً، وظهور السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً وتكوّن السحب الركامية أحياناً مصحوبة بسقوط الأمطار، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، وكان رطباً ليلاً وصباح اليوم الخميس على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، إلى نشطة أحياناً، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 36.9 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة 1:15 ظهراً، بينما سجلت أقل درجة حرارة بواقع 13.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) عند الساعة 3:15 صباحاً.

درجات الحرارة

وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ساهمت في جريان الشلالات الجبلية التي زادت المكان روعة في تفاصيل المناطق البرية مع جريان الأودية والشعاب الجبلية، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

لوحة طبيعية

وتحولت قمة جبل جيس إلى لوحة طبيعية نتيجة لاحتضان الغيوم والسحب الماطرة، وشهدت هطول أمطار غزيرة ساهمت في جريان الشلالات الجبلية التي تحولت في المناطق المنخفضة إلى أودية لتعلن بدء فصل هطول موسم الأمطار.

من جانبها دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة السائقين إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وتقلبات الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المحددة، وحذرت إدارة الدفاع المدني، أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكيد على عدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من مواقع جريان الأودية لضvمان سلامة الجميع.

رياح نشطة

كما شهدت مناطق متفرقة من الفجيرة ومدن الشرقية، أمس، هطول أمطار غزيرة خلال ساعات الصباح الباكر، استمر هطولها قرابة النصف ساعة، مصحوبة برياح نشطة وباردة وسط رعود قوية وبرق، صاحبها جريان السيول في المنحدرات الجبلية واندفاع المياه من سفوح الجبال مكونة شلالات مائية، حيث غطت السحب الكثيفة والغيوم الداكنة المناطق عند الصباح ليبدأ الناس يومهم في جو غائم، بدأت بعدها زخات المطر في الانهمار، وتركزت شدتها في المناطق الجبلية التي سالت فيها الأودية، وتدفقت كتل هوائية باردة انخفضت معها درجات الحرارة، معلنة عن أجواء شتوية ممطرة.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتوخي الحيطة والحذر من قبل السائقين، والابتعاد عن مسارات الأودية ومحيط السدود.

أرصاد

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وجنوباً تكون ركامية أحياناً يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الجمعة يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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