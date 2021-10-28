سعود المعلا يزور أجنحة الإمارات وأستراليا وفرنسا وسلوفاكيا

المصدر: دبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، حيث حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة الدول المشاركة في الحدث الضخم، المقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والذي يضم بين جنباته أجنحة 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، والمبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وكانت في استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، حيث قدمت شرحاً مفصلاً عن الحدث العالمي.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته إكسبو 2020 دبي، بجولة داخل جناح الإمارات، الذي يروي قصة نشأة الدولة، وحلم الرواد المبدعين، الذين سطروا تاريخاً ملهماً، يقوم على منظومة من القيم الإنسانية الأصيلة، وطموحات لا حدود لها.

وتفقد سموه أقسام جناح الإمارات، وأعرب عن تقديره لكل الكوادر الوطنية، وكافة الجهود المخلصة التي أسهمت في تشييد وتجهيز هذا الصرح الحضاري، وهو الجناح الأكبر في إكسبو 2020 دبي، متمنياً السداد والتوفيق لكل من يشارك في ترسيخ دعائم قصة نجاح الإمارات، التي ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، تحفزهم على الابتكار والإبداع.

تفاؤل وطموح

وتفقد صاحب السمو حاكم أم القيوين، جناح أستراليا، الذي يأخذ شعار «حلم السماء الزرقاء»، ويعبر عن التفاؤل والطموح والإبداع، وملامح الهوية الأسترالية، ويحتفي بالتعاون والتنوع بين الشعب الأسترالي، كما يخلق تصوراً عن إمكانات متنوعة من الابتكار، تمتد على مدى 60 ألف عام، فيما يتفرد شعار الجناح الأسترالي، بوجود رسم لحيوان الكنغر وطائر الإيمو، اللذين لا يتراجعان أبداً، بل يمضيان دائماً إلى الأمام.

كما زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، واطلع على محتوى الجناح وأركانه المختلفة، والتي تسرد حقباً مهمة من تاريخ فرنسا، وتعكس نظرتها المستقبلية للتقدم وصنع مستقبل العالم.

وتجول سموه في جناح فرنسا، الذي يحمل شعار «الضوء مصدر الإلهام»، في إشارة إلى دور فرنسا في قيادة حركة التنوير وصنع مستقبل البشرية، حيث يقدم الجناح مفهوماً جديداً لإعادة صياغة التقدم والتطور، وتعزيز العلاقات، من خلال إطلاق العنان لأفكار جديدة، لإعادة تشكيل العالم.

واطلع سموه على جانب كبير من معروضات الجناح الفرنسي، والتي تتعلق بمجالات النقل والهندسة المعمارية والفنون والبيئة.

جولة

وتضمنت زيارة صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى إكسبو 2020 دبي، جناح جمهورية سلوفاكيا، المقام في منطقة التنقل، ويركز على إبراز التقدم الذي أحرزته سلوفاكيا في مجال صناعات المستقبل، لا سيما في أنشطة التنقل والطيران، مع اهتمام خاص بتوظيف الطاقة الهيدروجينية، وتقنياتها التي تعد في مقدم اهتمامات الحكومة هناك.

ويتضمن الجناح نموذجاً لسيارة طورتها سلوفاكيا، تعتمد على الهيدروجين كوقود، وهو ما قد يحدث ثورة حقيقية في مجال حلول التنقّل للأفراد، وكذلك في قطاع الشحن والنقل بصورة عامة.

ورافق صاحب السمو حاكم أم القيوين في الزيارة، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، وعلي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين.

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