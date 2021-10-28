شخبوط بن نهيان ورئيس رواندا يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: كيغالي - وام

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا في العاصمة كيغالي.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الرواندي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحيات الرئيس الرواندي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد معاليه خلال اللقاء: إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رواندا في تقدم مستمر. مؤكداً وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

ومن جانبٍ آخر التقى معاليه مع كلٍ من فنسنت بيروتا وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، وماناسيه نشوتي وزير دولة لشؤون تجمع دول شرق أفريقيا، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية والاقتصادية والمشاريع التي تعود بالمنفعة على البلدين، كما زار معاليه النصب التذكاري في رواندا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز