11 موقعاً استثنائياً شهدت قرارات غير مسبوقة في أهم اجتماعات مجلس الوزراء

المصدر: (دبي - البيان)

«إكسبو 2020 دبي» منارة للأمل.. ومصدر للإلهام.. ونقطة التقاء العالم من الشرق والغرب والشمال إلى الجنوب.. من هذا المكان، جسدت حكومة الإمارات الإبداع بأسمى صوره وبرهنت أن «الروتين» خارج قاموس عملها وخارج جغرافيتها التي لا تعرف أو تعترف بالحدود.. هناك ووسط 192 دولة تشارك بأجنحة مبهرة، عقدت الحكومة اجتماعاً استثنائياً خارج مقرها الرسمي وبعيداً عن الجدران المكتبية، في مبادرة تمثل فصلاً من فصول تميز الحكومة التي جعلت شعارها «التجدد الدائم»، ومبدأها الخروج عن المألوف، ليصبح المهتم بالعمل الحكومي الإماراتي في حالة ترقب وتشوق لكل جديد ومتجدد كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، من حكومة أصبحت نموذجاً في قربها من الناس وتفاعلها معهم، ومثالاً يحتذى في العمل القائم على تعزيز روح الفريق الواحد المتكامل المتناغم الساعي على الدوام إلى تحقيق غاية أسمى مركزها خدمة الوطن والمجتمع.

هذه الفلسفة في العمل الحكومي التي أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرتكزاتها منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء عام 2006، أسهمت في كسر القوالب النمطية للعمل الحكومي، وحولت الحكومة إلى مركز للتفكير والإبداع والابتكار، تتلاقى في فضائه الأفكار المستحيلة وتتحول إلى واقع ملموس على أرض الإمارات.

ويتمثل أحد مظاهر تعزيز الحكومة لنهج الإبداع في اجتماعات مجلس الوزراء التي تخطت «بروتوكول» الاجتماعات الحكومية، بعقد اجتماعاتها خارج المقر الرسمي للحكومة، بهدف تحفيز المزيد من التفاعل المجتمعي مع المواضيع والمبادرات والمشاريع المحورية المطروحة على طاولة البحث والتطوير، ولإضفاء طابع جديد على العمل الوزاري يقوم على روح الفريق ويعطي دلالة واضحة على أن التكامل في العمل يشكل محوراً رئيسياً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية.

من دبي مروراً بأبوظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، تعددت المواقع التي شهدت عقد جلسات غير مسبوقة لمجلس الوزراء منذ عام 2006، حيث اجتمع المجلس في 11 موقعاً فريداً لكل منها رمزيته ودلالاته ومناسبته الخاصة وطابعه الفريد، لترتكز الاجتماعات على أساس متين ومبدأ واحد وهو قرب القيادة من الناس.

واحة الكرامة

أمام نصب الشهيد في «واحة الكرامة» بأبوظبي، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية بتاريخ 5 مارس 2017 حضرها إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي جاءت لتؤكد على القيمة الوطنية السامية التي يمثلها شهداء الإمارات.

وتم خلال الجلسة الإعلان عن تكريس عام الخير بكل مبادراته ومشاريعه وبرامجه لشهداء الإمارات وأرواحهم الطاهرة، تخليداً لذكراهم، وإجلالاً وإكباراً لتضحياتهم الذين جسدوا أنبل معاني البذل والفداء للوطن وضربوا فيها أروع الأمثلة.

كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لعام الخير الهادفة إلى ترسيخ واستدامة الخير في الإمارات وبناء مستقبل مستدام للخير في الأجيال القادمة، وتمت دعوة جميع الجهات للتعاون على إنجاح الاستراتيجية.

«إكسبو 2020»

في الحدث الاستثنائي الأكبر من نوعه على مستوى العالم ومن داخل جناح الإمارات المصمم على شكل صقر يستعد للتحليق بين النجوم في فضاءات لا متناهية من الريادة وفي الفترة المفصلية التي تدخل بها الدولة عامها الـ 50 وتحديداً في 12 أكتوبر 2021، أكدت حكومة الإمارات في اجتماعها الأول بعد آخر تشكيل وزاري بمقر إكسبو أن دولة الإمارات تصنع في هذا الحدث العالمي قصص نجاح ملهمة ستضيئ دروبها نحو الـ 50 المقبلة التي تخطو نحوها بثقة وهمم تعانق السماء، مرتكزة على مبادئ الخمسين التي تشكل خارطة طريقها نحو آفاق جديدة من التنمية، وأن دولة الإمارات من الحدث العالمي الذي شكل جسراً للتواصل على مدار أكثر من 100 عام، تبني جسوراً جديدة يلتقي فيها العالم وتتواصل فيها الحضارات لكتابة تاريخ جديد للبشرية.

وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس مجموعة من المبادرات والقرارات في مقدمتها الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026 بإجمالي بلغ 290 مليار درهم، وأقر المنهجية الجديدة للعمل الحكومي وأساسها السرعة.

الاتحاد النسائي العام

وتأكيداً لما حققته دولة الإمارات من قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة إيماناً بدورها الراسخ والتشاركي في بناء مشروع الدولة التنموي، جاءت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في مقر الاتحاد النسائي العام بتاريخ 4 ديسمبر 2018، لتشدد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة بالمرأة الإماراتية وحرصها الدائم على وضعها في مقدمة أولوياتها الوطنية وفي صلب قراراتها وخارطة عملها الحكومية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع: أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائماً على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعّالة في بناء الوطن، وأثنى سموه على المراتب العليا التي وصلت لها المرأة الإماراتية والنجاحات التي حققتها، حيث أصبحت مدعاة للفخر والاعتزاز ليس في دولة الإمارات فحسب وإنما في المنطقة والعالم.

دار الاتحاد

بروح الاتحاد العامرة بالطموح والعزيمة التي تأسست عليها دولة الإمارات، اجتمع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية بــ«دار الاتحاد» بتاريخ 8 يناير 2017، في أول انعقاد للمجلس في «عام الخير» موجهاً رسالة مفادها أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل جهودها في الخير من المكان الذي بدأت فيه مسيرة الخير وأنها من المكان الذي شهد ولادة اتحاد الإمارات السبع ستجدد الانطلاقة نحو المستقبل.

وفي ختام اللقاء، قام أعضاء مجلس الوزراء بجولة تفقدية لــ «متحف الاتحاد» الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتأسيسه من المكان نفسه قبل 4 أعوام ليكون شاهداً على تاريخ الاتحاد ورجالات الاتحاد، وذلك خلال لقاء استثنائي داخل دار الاتحاد بتاريخ 27 نوفمبر 2012 قبيل احتفالات العيد الوطني الـ 41 للدولة.

وشهد ذلك اللقاء اعتماد مجلس الوزراء لمجموعة من القرارات، أهمها إعلان عام 2013 عاماً للتوطين واعتماد مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين واعتماد «وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي»، وعدد من القرارات في الشأن الحكومي.

محطة «براكة» النووية

انطلاقاً من حرص الحكومة على أن تكون دائماً في الميدان وأن تتابع المشاريع النوعية التي تقودها الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في موقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي في 9 أبريل 2017.

وبعث الاجتماع رسالة مفادها أن الطاقة تمثل مكوناً رئيسياً في رؤية الإمارات للمستقبل، وأن الدولة ماضية في نهج استشراف وصناعة مستقبل هذا القطاع في مرحلة ما بعد النفط، وأن الطاقة النووية الآمنة تلعب دوراً حيوياً في مئوية الإمارات 2071، وتعزيز جهود دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة في الدولة.

وشهد الاجتماع لقاء سموه بالكفاءات المواطنة التي تدير موقع محطات براكة، حيث يشكل المواطنون فيه نسبة 60 %، وتشكل النساء 10 % من إجمالي العاملين، وأعرب سموه عن اعتزازه بقيادة دولة الإمارات للجهود الإقليمية والعالمية في الطاقة النظيفة والمتجددة.

وفي سياق الاجتماع، اعتمد المجلس عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية.

معرض «الشارقة للكتاب»

بين 1.5 مليون عنوان للمعرفة وفي أروقة الكلمات بصحبة القراء وأصحاب الفكر والطلبة، كان معرض الشارقة الدولي للكتاب مقراً لانعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في 7 نوفمبر 2017، لتؤكد الحكومة عبر اختيارها لهذا المكان أن التنمية في الإمارات مستمرة، وأنه لا تنمية من دون كتاب ولا قوة بلا معرفة.

وعكست الجلسة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في إعلاء راية الكلمة وتعزيز المعرفة باعتبارهما شريكاً في تصميم مسيرة الدولة التنموية وعنصراً أساسياً في قوتها الناعمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع: نجتمع اليوم بين الكتب والقراء وأصحاب الفكر لتأكيد التزامنا وتشجيعنا للجميع على القراءة وتحويل المعارف والعلوم إلى تطبيقات عملية تخدم تطلعاتنا.

وجرى خلال الجلسة اعتماد الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية للأعوام 2018 - 2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم منها 51.4 مليار درهم للعام 2018 ومن دون عجز، إضافة إلى اعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

متحف اللوفر أبوظبي

تحت قبة مستوحاة في تصميمها من فنون العمارة العربية يضم نسيجها 7850 نجمة، وبين الأعمال الفنية التي يزيد عمرها على مئات السنين، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في متحف اللوفر أبوظبي بتاريخ 27 نوفمبر 2017 تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 46 للدولة، وجسّد اجتماع مجلس الوزراء في متحف اللوفر نهج حكومة الإمارات في الالتزام بالقيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة كالتسامح ومد جسور التواصل وتقبل الآخرين والعطاء للإنسانية، وأكد ما يعكسه هذا الصرح من تطور وانفتاح للدولة على ثقافات العالم، حيث أصبحت محطة تتلاقى فيها الثقافات والعقول والعلوم، وتسير وفق نهج زايد القائم على التسامح والتعايش في رحلتها نحو المئوية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع عدداً من القرارات والمبادرات في مجال تطوير العمل الحكومي وأخرى في العلاقات الدولية.

مدرسة فاطمة بنت مبارك

بحضور نخبة من أوائل الطلبة، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء يتم عقدها بحضور العامة منذ تشكيله، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلسة استثنائية بمدرسة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الحمرانية في إمارة رأس الخيمة بتاريخ 16 أكتوبر 2016.

وحمل الاجتماع في هذا الصرح التعليمي ووسط حضور الطلاب دلالة واضحة على اهتمام الحكومة بمستقبل الأجيال القادمة وأهمية العمل معهم والاستماع إليهم، من أجل مستقبلهم ومستقبل الوطن.

وخاطب سموه الطلاب أثناء الاجتماع بقوله: إننا نعمل من أجلكم ومن أجل جميع أبناء وبنات الإمارات، نريدكم أن تركزوا في تفوقكم العلمي من أجل مستقبل بلدكم.

وكانت أبرز مخرجات الاجتماع اعتماد خطة تسريع مستهدفات الأجندة الوطنية الهادفة إلى تكثيف الجهود ومضاعفة العمل للوصول لنسبة 100 % من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021.

واعتمد المجلس إنشاء مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الخليج العربي.

قصر المويجعي بالعين

في المكان الذي شهد ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأحد الصروح الوطنية الشامخة التي شهدت أحداثاً حاسمة في تاريخ الدولة وتحمل قيمة كبيرة في وجدان أبناء الوطن، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في قصر المويجعي بمدينة العين بتاريخ 29 نوفمبر 2015.

وحمل اختيار الموقع دلالات عميقة تمثلت في أن هذا المكان الذي كان ديواناً ومجلساً لأهل المنطقة والزوار لبحث شؤونهم والتشاور حول الخطط والمشروعات لتحسين حياتهم سيظل كما كان مكاناً لإصدار القرارات الحكومية والمبادرات الرامية لتحسين حياة المواطنين وإسعادهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال الاجتماع، أصدر مجلس الوزراء بياناً في ذكرى يوم الشهيد الموافق لـ 30 من نوفمبر 2015 أعرب فيه عن اعتزاز قيادة دولة الإمارات وشعبها بتضحيات شهداء الواجب البواسل الذين قدموا أرواحهم تلبية لنداء الوطن وسطروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء والشجاعة. كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية واعتمد مجموعة من القرارات.

قلعة الفجيرة

في بقعة شاهدة على تاريخ الإمارات، عمرها أكثر من 500 عام، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في قلعة الفجيرة بتاريخ 30 نوفمبر 2014.

وعكس اختيار الموقع رمزية تاريخية، إذ تعد القلعة شاهداً على تاريخ الإمارات منذ مئات السنين، كما جاء اجتماع قلعة الفجيرة ليجسد رؤية القيادة بالتمسك بالتراث والتاريخ في رحلة صناعة المستقبل لسنوات وعقود مقبلة.

وكانت أبرز القرارات التي اعتمدت خلال اجتماع قلعة الفجيرة إعلان 2015 عاماً للابتكار في الدولة، لترسيخ ثقافة الابتكار وجعلها أسلوب حياة وممارسة يومية للكبير والصغير لجعل الدولة من أوائل الدول عالمياً في قطاع الابتكار.

وأصدر المجلس توجيهاته لجميع الجهات الاتحادية بضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق ومراجعة السياسات الحكومية العامة، بهدف توفير بيئة محفزة للابتكار وتعزيز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية المعنية بالابتكار.

مكتبة جامعة الإمارات

كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حريصاً على تقديم العلم والتعليم ضمن أولويات ومشاريع الحكومة، فلا نهضة من دون علم.

وترجمة لهذه الرؤية جاء تأسيس جامعة الإمارات، أول جامعة وطنية عام 1976، لتأهيل خريجين في مختلف التخصصات، ومن ذلك المكان، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في ركن «زايد» بمكتبة جامعة الإمارات في العين بتاريخ 22 يوليو 2012 للتأكيد من هذا الصرح التعليمي العريق على أن حكومة الإمارات ماضية في استثمارها لتطوير هذا القطاع ونشر العلم وبناء كوادر وطنية متسلحة بالعلوم والمعرفة تسهم في ترسيخ عجلة التنمية الوطنية.

وكان على أجندة الاجتماع مجموعة من الملفات الوطنية وتم اعتماد عدد من المبادرات والقوانين، منها قانون «إلزامية التعليم» ليحل محل القانون السابق، بحيث يكون التعليم إلزامياً لكل المراحل التعليمية وصولاً لسن الـ 18، إضافة إلى عدد من القرارات في الشأن الدولي.

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