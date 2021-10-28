تكريم الفائزين بـ«تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»

المصدر: دبي - البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عقد أمس في مركز دبي التجاري العالمي حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، على هامش مؤتمر دبي للتنقل ذاتي القيادة الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي لانطلاق الحلول المبتكرة التي تخدم الإنسان.

ويأتي تنظيم مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في إطار جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، حيث خصصت الدورة الثانية لمحور «الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة».

وقد قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خلال الحفل بتكريم الشركات والمؤسسات الفائزة في هذه الدورة من التحدي البالغ إجمالي جوائزها أكثر من ستة ملايين درهم، وذلك بحضور معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

فائزون

وقد فازت شركة نيولكس من الصين بالشراكة مع جوسين من فرنسا، وشركة ياندكس من روسيا، مناصفةً بالمركز الأول في فئة الشركات الرائدة، وفي فئة الجامعات والمراكز البحثية المحلية، فازت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول في محور الروبوتات الأرضية، وحصلت الجامعة الأمريكية في الشارقة على المركز الثاني، وفي محور الطائرات دون طيار (الدرون)، فازت جامعة نيويورك أبوظبي بالمركز الأول، وحلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثاني.

كما كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة للحدث العالمي، وشمل التكريم الرعاة الاستراتيجيين، وهم شركة إيفوكارجو، وشركة كيوليس (Keolis)، والشركاء الداعمين، وهم سلطة واحة دبي للسيليكون، التي وفرت مرافق الاختبار والبنية التحتية والأعمال المدنية، لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وهيئة دبي للطيران المدني، التي قدمت الدعم والموافقة على اختبارات الطائرات دون طيار.

التطلع للمستقبل

وخلال حفل التكريم ألقى سباستيان ثرون، أستاذ جامعة ستانفورد، ومؤسس جوجل اكس، والرئيس التنفيذي لشركة كيتي هوك للمركبات الجوية، وأحد أقطاب السيارات ذاتية القيادة «وايمو جوجل»، كلمة أكد فيها أن دبي هي المدينة الأكثر تطلعاً للمستقبل في العالم، عندما يتعلق الأمر بالابتكار في مجال النقل.

الشركات الرائدة

ويركز مشروع شركة نيولكس على مركبة مزودة بنظام أساسي قابل للتهيئة لسيناريوهات استخدام مختلفة، وأعلى قدرة حمولة بين جميع المشاركين، تسمح بالتسليم المتزامن لعدد من البضائع، كما يتميز النظام بقدرته على التكيّف مع مجالات التصميم التشغيلي المختلفة وسيناريوهات الطرق ومناطق المشاة، وبرنامج قيادة جيد التصميم مع التركيز على سلامة المشاة ومستخدمي الطريق، وسلامة الطرود خلال مختلف مراحل النقل، أما مشروع المركبة الأرضية لشركة ياندكس، فتميز بتقديم حل شامل، من حيث التصميم الميكانيكي، وبرامج القيادة الآلية، واندماج التطبيق، إضافة لقوة الأداء في التعامل مع العوائق الديناميكية والثابتة والبيئية.

الجامعات المحلية

وجاء فوز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول في محور الروبوتات الأرضية، وحصلت على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار، عن روبوت، ينفرد بتصميم ميكانيكي مخصص للظروف والتضاريس الوعرة، ويتميز بتركيز برنامج القيادة على استراتيجيات إدارة المخاطر، وتسليم الطرود دون لمس، واجتياز الاختبارات والعقبات بصورة صحيحة، فيما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة ثانياً، وحصلت على جائزة قدرها 50 ألف دولار، وذلك عن روبوت مزود بمجموعة أجهزة استشعار متطورة ونهج اندماج يتيح اكتشاف العوائق، وتصميم وبناء المعدات الروبوتية والأجهزة الطرفية بالكامل بواسطة فريق العمل، ونجح الروبوت في اختبار تخطيط المسار وتجنب العقبات بشكل جيد.

وفي محور الطائرات دون طيار (الدرون)، حصلت جامعة نيويورك أبوظبي على المركز الأول، وجائزة قدرها 100 ألف دولار، وذلك عن مشروع يجمع بين مروحيات متعددة في طائرة واحدة، لنقل الحمولات الكبيرة أو غير المتماثلة، وقدرتها على حمل طرود يصل وزنها إلى ثلاثة كيلوغرامات مع أداء مستقر، وبنية تحتية متطورة للاختبار، ومركز قيادة يسمح بعملية تطوير سريعة وآمنة، وتخطيط جيد لمسارات تعمل على تحسين مستوى السلامة، فيما حلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في المركز الثاني، ونالت جائزة قدرها 50 ألف دولار، وذلك عن (درون) معدلة ومزودة بحجرة شحن مخصصة تتيح التطوير السريع والموثوقية العالية.

تحدي دبي

وشارك في الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، 31 مؤسسة أكاديمية وشركات عالمية من مختلف دول العالم، وتأهل للمنافسات النهائية 13 مرشحاً، منها ستة مرشحين في فئة الشركات الرائدة، هي: نيوليكس Neolix من الصين، وآرتي Arti من النمسا، وآي أوتو iAuto من تايوان، وياندكس Yandex من روسيا، وكيوي بوت Kiwi Bot من الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة لايف تتش الإيطالية، فيما تأهل سبعة مرشحين في فئة الجامعات والمراكز البحثية المحلية من ست جهات، وهي: جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي، واستهدف التحدي محور: (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة)، وشملت وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones)، وخضعت المشاريع والمبادرات المتأهلة، لاختبارات مختلفة على مدى ستة أسابيع، في موقع خاص بمنطقة واحة دبي للسيلكون.

رؤية دبي

وفي ختام الحفل تم الإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، تحت عنوان «الحافلات ذاتية القيادة»، بهدف دعم قطاع الحافلات الذكية وتطبيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة.

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