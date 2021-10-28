4.5 مليارات عام عمر نيزك بمعرض «الفضاء»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أربعة مليارات و500 مليون عام هو عمر أحد النيازك، التي تعرضها مجموعة دبي للفلك، خلال المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للفضاء، فيما يقدر ثمنه بمليون دولار، وبالإضافة إليه يوجد نيزك آخر يتم عرضه، فيما يأتي ذلك لإثارة شغف الزوار بعلوم الفلك والفضاء، فضلاً عن الطلبة، الذين تلهمهم مثل هذه المقتنيات، وتعزز لديهم حب هذه العلوم.

إقبال كبير

ويقول حسن أحمد الحريري الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للفلك إنه يشارك في المعرض من خلال مجموعة من المقتنيات، التي لها علاقة بقطاع الفلك واستكشاف الفضاء، مثل التلسكوبات وغيرها، لافتاً إلى أن أهمها، والتي تلقى إقبالاً كبيراً من الجمهور للتعرف عليها، هي تلك النيازك التي سقطت على الكرة الأرضية، جراء الانفجارات والانشطارات التي تحدث للكويكبات، والتي تكشف أسراراً كبيرة عن مكوناتها ومعلومات علمية أخرى تفيد الباحثين والهواة.

ويبين أن النيزك المعروض حصل عليه من أحد الهواة الأستراليين، الذي يملك بعضاً منها، فيما أهداه لمجموعة دبي للفلك، وذلك كونها مبادرة منه لتعريف الشغوفين عن ماهية هذه النيازك، مشيراً إلى أن مكوناته من الحديد والنيكل الخالص، كما أنهم أجروا دراسات عليه داخل مجموعة دبي للفلك من خلال قسم النيازك، وعرفوا أن مكونه معدني، وهو ما يعني أن هذا النيزك جاء من لب الكويكب المنشطر منه، وليس من «الوشاح» الذي يكون مكونه صخرياً ومعدنياً، أو «القشرة» الذي يكون مكونها من النوع الصخري، أما النواة وهو الجزء الذي جاء منه هذا النيزك يكون معدنياً خالصاً، فيما تتيح هذه المعلومات التعرف على مكونات الكويكبات، والتي تكون منها الكواكب داخل المجموعة الشمسية.

66 كيلو جراماً

وقال إن سعر هذا النيزك يصل لمليون دولار، كما أن لديه نيزكاً آخر وزنه 66 كيلو جراماً، عثر عليه فريق خاص بالمجموعة بالإمارات في منطقة الوجن بجوار العين، وكان ذلك في 2014، ويقدر ثمنه بـ 4 ملايين درهم، مبيناً أن الدولة نادراً ما يسقط عليها نيازك، ولذلك فإن هذا النيزك يتسم بالندرة، موضحاً أن مجموعة النيازك الخاصة به يبلغ سعرها نحو 15 مليون درهم، وهي مخصصة للأبحاث العلمية وإجراء الدراسات عليها لخدمة المراكز والأشخاص بمختلف ميولهم وهواياتهم.

وتابع: إن هناك أكثر من 20 دولة حصلوا منها على مجموعة من النيازك هدايا ودعماً لمختبر المركز ومستهدفاته العلمية البحثية ولمساعدة الباحثين الراغبين في التعرف عليها وإجراء الدراسات، لافتاً إلى أن هناك تبادلاً للخبرات بينهم والجامعات المختصة العالمية التي لديها مراكز بحثية في علوم النيازك، مثل جامعة أريزونا وجامعات أخرى من ألمانيا والهند.

وتطرق إلى التعاون بين المجموعة ووكالة الإمارات للفضاء لقوننة التعامل مع مثل هذه المقتنيات وتوثيق وتنظيم حقوق المتعاملين عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز