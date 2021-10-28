«دبي القضائي»يناقش مشروع التحول الرقمي للتدريب

المصدر: دبي - البيان

ترأس المستشار عصام الحميدان، النائب العام، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، الاجتماع الدوري الخامس، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قدم الحضور في مستهل الاجتماع التهنئة للقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، بتسلم مهام عملها كمدير عام للمعهد.

وناقش الاجتماع خطة تدريب المدربين، ومشروع التحول الرقمي للتدريب في المعهد، ومراجعة مختلف جوانب الأداء خلال الفترة السابقة.

مراجعة

من جهته، قال طارش المنصوري، نائب رئيس المجلس: «تساعدنا هذه الاجتماعات الدورية على مراجعة مختلف جوانب الأداء وفق مؤشرات محددة، والعمل على تطويرها باستمرار».

وتقوم أجندة المعهد على تطوير خطته السنوية لتلبي احتياجات السلطة القضائية، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير كفاءات وطنية مؤهلة لتولي أعمال القضاء والنيابة، والارتقاء بمؤهلاتهم التخصصية والعملية.

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