«نجاح» و«توظيف» يعززان فرص العمل للمواطنين

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

افتتح معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أمس، معرضي «نجاح» و«توظيف»، وقام معاليه بجولة تفقدية لأجنحة الجامعات والمؤسسات العارضة، والاطلاع على ما يقدمونه من برامج وخدمات طلابية، وأقيم المعرضان بالتزامن في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويهدفان إلى تقديم مزيد من فرص التوظيف لمواطني الدولة في القطاعين العام والخاص، ويستمران حتى غد الجمعة.

وشهد المعرض في اليوم الأول مشاركة العديد من المؤسسات العاملة في مجالات الاتصالات والضيافة والاستثمار من القطاعين الخاص والعام. وتتضمن قائمة الجهات العارضة الرئيسية كلاً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة الدفاع، ودبي للاستثمار، واتصالات، مما يؤكد على المستوى المميز لنوعية فرص العمل التي يوفّرها المعرض لمواطني دولة الإمارات.

إقبال

وشهد معرض نجاح، الفعالية الرائدة في مجال التعليم العالي بدولة الإمارات، إقبال مئات الزوار من طلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور والمعلمين والمستشارين الذين اجتمعوا للتواصل المباشر مع أكثر من 70 جامعة محلية ودولية، مثل جامعة أبوظبي والعين والجامعة الكندية وجامعة ميدلسكس.

من جانبه قال تامر نحاس، مدير معرضي نجاح وتوظيف: إن المعرضين يساهمان في تعزيز توفير فرص عمل للشباب والتعرف على أجنحة المؤسسات العامة والخاصة والاستفادة من الأنشطة والبرامج المقدمة، مشيراً إلى أهمية استفادة الطلبة والخريجين وتفاعلهم مع أكبر عدد ممكن من الجامعات لاستكشاف أفضل الخيارات المتاحة من حيث مجال التخصص والموقع.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية لدى شرطة أبوظبي، على حرص المؤسسة على استقطاب الكوادر الوطنية في المجالات العلمية والمهنية ضمن وظائف الشرطة والأمن؛ وقال: «يأتي دعم الرؤية طويلة المدى لدولة الإمارات في مقدمة أولوياتنا، التي نسعى لتحقيقها من خلال المشاركة في المعارض المخصصة لتوفير الوظائف، ومضيفاً بأن شرطة أبوظبي تسعى إلى زيادة معدل التوطين في جميع القطاعات من خلال تزويد الإماراتيين المؤهلين بالمهارات اللازمة بما ينسجم مع الاحتياجات من الموارد البشرية للتعامل مع خطط وسياسات التوطين الشاملة، وتوجيه القوى العاملة نحو اكتساب المهارات المطلوبة والتكيف مع تغيرات سوق العمل».

جاذبية

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة كلبت مدير إدارة الإرشاد في وزارة التربية والتعليم: إن معرض نجاح يعد من أكبر معارض الدولة، حيث يستقطب عدداً كبيراً من أولياء الأمور والطلبة والمعملين، مضيفة بأن أهداف الوزارة في المعرض هي التعرف على ميول الطالب بعدها يتم توجيهه وإرشاده بحسب قدراته للتخصصات التي تناسبه، مع تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالتحاق الطلبة بالجامعات داخل الدولة وخارجها، ومعادلة الشهادات والتسجيل في اختبار الإمارات القياسي EMSAT.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، الحرص على تعزيز التواصل مع الطلبة ومؤسسات التعليم والمجتمع، مشيراً إلى أن المشاركة في نجاح أبوظبي تعزز مكانة الجامعة، وتعكس صورة مشرقة عنها، كما أنها فرصة لطلبة المدارس للتعرف على ما تقدمه الجامعة، مما يتناسب مع متطلباتهم وطموحاتهم التي تسعى الجامعة لتلبيتها من خلال برامجها المطروحة وبيئتها المتكاملة.

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