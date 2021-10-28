محاكم دبي ووفد قضائي أوكراني يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وفداً قضائياً رفيع المستوى من جمهورية أوكرانيا بحضور القنصل الأوكراني، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها محاكم دبي في المجال القضائي والإداري، وللاطلاع على أهم الوسائل التي تسرع العملية القضائية والآلية المتبعة في تنفيذ الأحكام في محاكم دبي، ويأتي ذلك من حرص محاكم دبي على تعزيز علاقاتها الخارجية، وللمحافظة على التعاون بين الجهات المختلفة، للوصول إلى الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، ولتحقيق رؤية محاكم دبي، والتي تتمثل في الوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، وذلك بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، والمديرين التنفيذيين بالدائرة، وعدد من مديري الإدارات بالدائرة.

تعاون

ورحب طارش المنصوري بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة المتميزة، واتباع السبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق أوسع، مشيراً إلى أن محاكم دبي مستمرة في توسيع مجالات الاستخدام التقني في خدماتها، وذلك للتطور اللافت في الفترة المنصرمة في المجال التقني على مختلف الصعد المحلية والعالمية، وذلك ترجمة لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

تطوير

ومن جانبه، استعرض القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، بطاقات الأداء القضائية في الدائرة، مؤكداً أن المحاكم ملتزمة بتطوير المنظومة القضائية بما يواكب مسيرة التحول الذكي، والتي تتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى سعياً منها لتنفيذ التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع.

رقمنة

كما أشار رئيس المحاكم الابتدائية إلى «ملف الدعوى الرقمي» الذي أسهم بدوره في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتسهم في إسعادهم، والتي سعت الدائرة في تحقيقها لتتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، التي تتيح لهم في الوقت نفسه إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية، وذلك بعد أن حوّلت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية، وذلك في إطار سعي الدائرة في التحول إلى المحكمة الرقمية .

تعريف

قام محمد عبد الرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، بتعريف الوفد الأوكراني على النظام القضائي في محاكم دبي، موضحاً الهيكل التنظيمي لها الذي يتألف من ثلاثة محاكم رئيسة وهي: المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، كما أن المحكمة الابتدائية تتفرع إلى سبع محاكم متخصصة.

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