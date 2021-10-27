مبادرات مبتكرة تطلقها «شؤون الوطني» لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية

المصدر: أبوظبي - البيان

وضعت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، نهجاً مستداماً للتواصل والتفاعل مع جميع شرائح المجتمع، كما وضعت البرامج التي تسهم في بناء الوعي والتعريف بالعمل البرلماني في دولة الإمارات والإنجازات التي حققها وما زال يحققها.

وقد حرصت الوزارة خلال مسيرتها التي تصل إلى 15 عاماً على إطلاق المبادرات المبتكرة، التي تأتي ضمن رؤية شاملة، بهدف تفعيل المشاركة الفاعلة من جانب أبناء الوطن، حيث عقدت الوزارة ضمن هذه الرؤية 165 محاضرة وورشة شارك فيها 28,428 مشاركاً، كما نظمت 9 منتديات لبناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، والتي شهدت حضور أكثر من 7278 طالباً.

ويعد تعزيز ثقافة المشاركة السياسية هدفاً استراتيجياً للوزارة عملت على تحقيقه - منذ تأسيسها - من خلال تنفيذ برامج توعوية تستهدف كافة فئات المجتمع للتعريف ببرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 2005م، وزيادة الوعي بطبيعة الحياة البرلمانية في الدولة، إضافة إلى التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والاختصاصات التي يمارسها وما حققه من إنجازات لخدمة الوطن والمواطن، حيث تحظى هذه المبادرات والبرامج بمعدلات انتشار مرتفعة بوصولها إلى 3 ملايين مستخدم لقنوات التواصل الاجتماعي.

جهود

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات المبتكرة، ومنها: مبادرة رحلة العملية الانتخابية التي تهدف إلى تعريف المجتمع بمراحل تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ومبادرة الورشة التدريبية الإلكترونية للتعريف بالحياة البرلمانية في دولة الإمارات، ومبادرة اختبر وعيك البرلماني التي تسهم في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الوعي السياسي، ومبادرة «تطبيق زايد والمشاركة السياسية» الذكي، وتقنية الواقع الافتراضي (VR) «أنت في المجلس الوطني الاتحادي»، والذي يتيح للمشاركين تجربة المشاركة افتراضياً في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني الذي يتضمن معلومات حول جميع الجوانب المتعلقة بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، وإصدار مجلة المشاركة السياسية، وأيضاً النشرة الإلكترونية السنوية «التمكين» ونشرات التثقيف المؤسسي.

كذلك أطلقت الوزارة عدة مبادرات معرفية نوعية عبر التوظيف الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومنها: ثقافة دستورية، وثقافة انتخابية، ومصطلحات برلمانية.

وتحرص الوزارة على التطوير المستمر لمبادراتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع من خلال العمل على توعية موظفي الجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) حول المجلس الوطني الاتحادي من خلال تنظيم برنامج لزيارات الموظفين لحضور جلساته.

كذلك تعمل الوزارة على تنظيم عدد من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل وتطويرها بصفة مستمرة، والتي أصبحت تؤسس لمنصات معرفية وتوعوية، ومن أهمها: منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، ومجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي، ومختبرات الابتكار، والحلقات الشبابية التي تنظمها الوزارة بشكل دوري بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب؛ بهدف التعرف على آراء الشباب ومقترحاتهم لتوظيفها في تطوير عمل الوزارة وتطوير الإجراءات المتعلقة بعملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

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