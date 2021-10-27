سيف الشامسي يستقبل لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية وفد أمانة سر اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، برئاسة العقيد منصور يوسف القرقاوي نائب رئيس اللجنة، وبحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية وأعضاء اللجنة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على برنامج الاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، والتي تؤكد على الدور المحوري والاستراتيجي لوزارة الداخلية في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والتنمية، وإبراز المنجزات الأمنية والحضارية والمجتمعية للدولة، ودورها المحوري في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في تحقيق التميز والريادة والتعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية.

إنجازات

وتسلّم اللواء الزري في نهاية اللقاء دليل الهوية المؤسسية لاحتفالات اليوبيل الذهبي من العقيد القرقاوي، مثمناً جهود اللجنة المنظمة، داعياً إلى مضاعفة الجهود والعمل الجاد لتقديم صورة مشرقة تجسد حصاد جهود الآباء المؤسسين الذين عملوا على تجسيد وترسيخ هوية وخارطة الإمارات خلال الخمسة عقود الماضية.

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