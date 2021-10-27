«الشؤون الاجتماعية» في المجلس الوطني تواصل مناقشة الضمان الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، بحضور ممثلين عن دوائر ومؤسسات حكومية محلية واتحادية معنية بالموضوع.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وحميد علي الشامسي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي، إن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى جهود الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في شأن الموضوع، وتقديم العون وآليات صرف المساعدات المالية والعينية للمستحقين والتحديات التي تواجهها، وتم التطرق لآلية بحث وتحديد الفئات المستفيدة، والتنسيق الإلكتروني بين مختلف المؤسسات، كما استمعت اللجنة من تلك الجهات حول التحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.

ونوه بأن اللجنة وضمن خطة عملها لمناقشة الموضوع سوف تعمل على تنظيم زيارة ميدانية إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، كما سيتم إعداد استبانة بحث ودراسة حالة فئات الضمان والتمكين الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالموضوع.

وشارك في الاجتماع ممثلون من هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وصندوق الزكاة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، ضمن ثلاثة محاور، هي: تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز