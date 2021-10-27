محمد بن زايد يستقبل رئيسي أرمينيا وسيشيل

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كل على حدة، أرمين ساركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، ووفال رامكالاون، رئيس جمهورية سيشل الصديقة، اللذين يقومان بزيارتي عمل إلى الدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، بزيارة ضيفي البلاد، ونقل إليهما تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لبلديهما التقدم والازدهار.

وبحث سموه ورئيسا أرمينيا وسيشيل - خلال اللقاءين اللذين عُقدا في مجلس سموه في قصر البحر - علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية في دولة الإمارات وهذين البلدين وتحقق تطلعاتهم المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يجمع ثقافات شعوب العالم وتاريخها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية وما تقدمه الدول المشاركة من تجاربها الإنسانية والحضارية في مجالات الاستدامة والابتكار العلمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

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