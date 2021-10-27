اعتماد دليلين إرشاديين أصدرهما «تدوير» للارتقاء ببيئة العمل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن اعتماد اللجنة الفنية التابعة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدليل الإرشادي لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة، وكذلك الدليل الإرشادي لخدمات البنية التحتية لجمع ونقل النفايات البلدية الصلبة، اللذين أعدهما مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال مجموعة العمل الفنية، التي تضم عدداً من الجهات المحلية والاتحادية، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة بالمجلس، لتطوير عملية مواءمة المواصفات على مستوى الإمارة.



مكافحة



ويهدف الدليل الإرشادي لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة إلى توفير مرجعية فنية موحدة متخصصة على مستوى الإمارة خاصة بمكافحة آفات الصحة العامة، وتحديد معايير الجودة والإجراءات القياسية الموحدة لمكافحة آفات الصحة العامة على مستوى الإمارة، إلى جانب حماية المجتمع من نواقل الأمراض وتفشي الأمراض الوبائية وحمايته من الآثار السلبية المترتبة على الاستخدام الخاطئ للمبيدات.



11 عضواً



ويتضمن «الدليل الإرشادي لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة» مجموعة عمل تضم إلى جانب «تدوير» 11 عضواً هي وزارة التغير المناخي والبيئة، هيئة البيئة - أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، بلدية الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مركز أبوظبي للصحة العامة، جامعة الإمارات، مجموعة الخياط للاستثمار وشركة مدن العقارية.



جوهر العمل

قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «إن إصدار وتطوير هذه الأدلة الإرشادية يساهم في توفير بيئة تشريعية وإدارية وفق أعلى المعايير، لتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمركز، ويتناغم مع رؤية أبوظبي 2030».

وأكد أن جوهر العمل في «تدوير» يتركز على تقديم خدمات مستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال تماشياً مع سعي المركز الدائم لمضاهاة أرقى المؤسسات المماثلة على مستوى العالم.



خدمات



من جهته، قال الدكتور هلال الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إن اعتماد هذه الأدلة، يأتي ضمن إطار الخدمات التمكينية التي يقدمها المجلس، للشركاء المعنيين في إمارة أبوظبي، في مجال مواءمة المواصفات، وذلك من خلال تعاون وتضافر كافة الشركاء المعنيين في الإمارة، والتي يسعى المجلس من خلالها، إلى دعم الجهود المبذولة من قبل حكومة أبوظبي، لحوكمة منظومة المواصفات على مستوى الإمارة».



فوائد

يحقق الدليل العديد من الفوائد لإمارة أبوظبي أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة بحيث توائم أفضل الممارسات والمعايير العالمية الذي سيساهم في رفع مستوى الجودة والأمان والفعالية، وترشيد استخدام المبيدات بهدف الحفاظ على سلامة البيئة وتقليل فرص تطور مناعة الآفات ضد المبيدات، إضافة إلى ضمان عدم إضرار آفات الصحة العامة وتحديداً القوارض، بالبنية التحتية والتمديدات الحيوية لشبكات الصرف الصحي والاتصالات والتمديدات الكهربائية في المنشآت العامة والخاصة، وتأمين حماية المواد الغذائية والسلع التجارية من الأضرار أو التلف الذي قد يحدث نتيجة لانتشار آفات الصحة العامة وتغذيتها في الممتلكات العامة والخاصة.

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