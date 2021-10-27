أشغال الشارقة: إسناد 65 أمر تكليف للشركات خلال الربع الثالث

المصدر: الشارقة - البيان

طرحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 22 مناقصة لمشاريع متنوعة خلال الربع الثالث من العام الجاري، تضمنت أعمال إنشاء مبانٍ وحدائق، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية وأعمال الصيانة، وأعمال التوريد والتركيب، كما أسندت 65 أمر تكليف للشركات بقيمة 430 مليون درهم.



مشاريع

ومن جانبها، قالت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في الدائرة: «إن من أبرز المشاريع التي طرحت مناقصتها الدائرة خلال الربع الثالث، أعمال إنشاء مبنى التعليم العالي بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وأعمال إنشاء مدرسة فيكتوريا الدولية بكلباء، وأعمال إنشاء حديقة ومرافق لشاطئ دبا الحصن وأعمال تطوير مركز الطفل بحلوان وصيانة ملعب القوس والسهم في نادي الحمرية الرياضي الثقافي والتسويات الترابية في مناطق الشنوف من 1 إلى 6 بالإضافة إلى جملة من مشاريع الصيانة في مختلف مناطق الإمارة».



فرص

وأشارت حسن إلى أنه تم إسناد 65 أمر تكليف للشركات خلال الربع الثالث بقيمة 430 مليون درهم، وهذه المشاريع تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتدعم النشاط الاقتصادي بالقطاعات كافة في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية



19 مشروعاً



وتضمنت أبرز فئات المشاريع 19 مشروعاً إنشائياً، و18 مشروعاً خاصة بالصيانة، و22 مشروعاً خاصة بالتوريد والتركيب، و6 مشاريع خاصة بأعمال الهدم والتسويات الترابية. وأضافت «كما تم إصدار عدد 6 رسائل تكليف خاصة بأعمال الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم الخاصة والمسح الطبوغرافي والرفع الإنشائي ودراسة التأثير البيئي والإشراف، ومن أبرزها الأسواق والمباني الحكومية».



تخفيض



وأوضحت مديرة إدارة العقود أن تخفيض تكاليف المشروعات الهندسية في المباني ومشاريع البنية التحتية من أهم أولويات العمل بالدائرة وفقاً للتوجهات الحكومية، وأسفرت عمليات التفاوض في 22 مشروعاً تحقيق وفر مقداره ما يقارب 63 مليون درهم من إجمالي مشاريعها خلال الربع الثالث، لاسيما عبر تبني الدائرة تطبيق عدة أساليب هندسية لضمان تقليل تكاليف المشاريع مع تقديم أعلى جودة، ومنها تطبيق الهندسة القيمية وإدارة تكاليف المشاريع وإدارة الأداء الميداني، وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، على اختلاف أنواعها، حيث يتم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها بدءاً من المراحل التصميمية، وذلك من خلال فرق متعددة التخصصات تتألف من المهنيين ذوي الخبرة والاختصاص في الدائرة.



تقييم

وعلى صعيد تقييم الشركات أكدت حسن أن الدائرة قيمت معظم الشركات التي قامت بأعمالها خلال الربع الثالث وبلغت نسبة التقييم الممتاز والجيد جداً ما يقارب 93 بالمائة من إجمالي الشركات المقيمة.

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