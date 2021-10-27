عمار النعيمي: استضافة الإمارات لـ «إكسبو 2020 دبي» تلخص سلسلة النجاحات الباهرة لدولتنا

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن استضافة دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي تلخص سلسلة النجاحات الباهرة والإنجازات الكبيرة التي ظلت تحققها دولتنا بحكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة وثقتها في قدرتها على تنظيم معرض عالمي تضع فيه بصمة جديدة ومميزات فريدة على معارض إكسبو الدولية عبر التاريخ ليكون أكبر معارض العالم وأعرقها.

وقال سموه: إن معرض إكسبو 2020 دبي هو أضخم حدث عالمي وأعظم حفل ثقافي واجتماعي واقتصادي تشهده الدولة وأرقى وأجمل معرض دولي يشهده العالم منذ انطلاق هذا الحدث العالمي في لندن قبل 170 عاماً. ويسعدنا أن نقدم أرقى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى شعب الإمارات العزيز وجميع الضيوف والمقيمين على أرض الوطن بمناسبة معرض إكسبو 2020 دبي. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر إكسبو 2020 دبي أمس، وشملت الجناح الوطني الإماراتي وجناح المملكة العربية السعودية الشقيقة المشاركة في الحدث الدولي رافقه خلالها الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

واستهل سموه ومرافقوه الجولة التفقدية بزيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفقد سموه الأقسام المختلفة في الجناح الذي يتكون من 4 طوابق بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويضم مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي ومعارض الثقافة والإنجازات الإماراتية. واستمع سموه من القائمين على الجناح لشرح وافٍ حول الأقسام المتعددة، والتي تشمل «الواحة» التي تمثل قصة الإمارات الملهمة، و«صحراء الأحلام» التي تقدم فكرة جامعة عن التطور السريع الذي شهدته الدولة عبر تاريخها الحديث، ومنطقة «أجيال» التي تحتفي بالتقاليد والتقدم الجماعي، إضافة إلى فيلم «نحلم معاً» الذي يتم عرضه داخل الجناح من أجل المزيد من إلقاء الضوء على قيم الدولة الأصيلة وأخيراً منطقة «الحالمون المنجزون» التي تتيح للزائر التعرف على الحالمين الذين بإنجازاتهم يصنعون مستقبلاً أفضل للجميع.

وقال سموه بعد جولته في الجناح الوطني: إننا نستقبل على أرض الكرم والعطاء وفود العالم أجمع في ضيافة دولتنا الحبيبة التي أصبحت حاضنة لمختلف الثقافات البشرية والأفكار والمعارف والابتكارات التي أنتجها بنو الإنسان بفكره وعقله وعلمه، فها هي دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن على أرضها أكثر من 192 دولة تثبت الآن للعالم أن رهانها على نجاح الإنسان والاستثمار فيه هو السبيل إلى رفعة الوطن والارتقاء به إلى أعلى القمم، وأن استضافتها أضخم معرض ثقافي حضاري اقتصادي تجاري عالمي هو إنجاز عربي تفخر به الأمة العربية والإسلامية، وتسطر في سجلها التاريخي أن شعباً التف حول قادته تحت راية الوطن وتمسك بروح الاتحاد وأسس حضارة إنسانية كبرى ونهضة عمرانية وعلمية وثقافية شاملة.



تجربة إبداعية



وأضاف سمو ولي عهد عجمان: إن الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي يقدم تجربة إبداعية وملهمة لجميع زواره بقصص الحالمين المنجزين من أبناء وبنات الدولة وأولئك الذين يعتبرونها وطناً لهم، ويعبر عن قيم دولتنا الراسخة وتقاليدنا الأصيلة ورؤيتنا المتفائلة لمستقبل مشرق يسوده الانفتاح والخير والتسامح والتعايش والعطاء والطموحات التي لا تعرف المستحيل هنا في موطن الحلم والإنجاز، الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن جناح الإمارات المصمم على شكل صقر يستعد للتحليق يرمز إلى الريادة والشموخ الذي تتحلى به الدولة ويروي قصة نجاحها وتنظيمها أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأفضل دورات الحدث العالمي على الإطلاق، ومن بين الدورات الأكثر تطوراً تقنياً في تاريخ إكسبو الدولي.



مسيرة الحضارة



وأعرب سموه عن سعادته بما شاهده وبتزامن انعقاد المعرض مع «الخمسينية» الجديدة من عمر دولتنا الفتية، من أجل تعزيز مساهمة الإمارات في مسيرة الحضارة البشرية وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، قوامها الإبداع والابتكار وإرادة لا تعرف المستحيل لتظل الإمارات دوماً محطّ أنظار الحالمين.

وأشاد سموه بدور أبناء الوطن إلى جانب العاملين الذين يشرفون على جناح الدولة وتقديره لجهودهم وتفانيهم في العمل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إبراز الوجه الحضاري للإمارات أمام العالم وتجسيد القيم الأصيلة لشعبها والتعريف بمنجزاته التنموية في أفضل صورة، وحثهم على مواصلة العمل ومزيد من الجهد لضمان استمتاع الزوار بفعاليات إكسبو 2020 دبي.



الطاقة المتجددة



وتفقد سموه بعد ذلك جناح المملكة العربية السعودية ثاني أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 دبي والمقام في منطقة «الفرص» على مساحة إجمالية تتجاوز 13 ألف متر مربع، ويعتمد بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

واستمع سموه ومرافقوه خلال الجولة من المفوض العام للجناح إلى مجموعة من الجوانب التي تبرز محاور مهمة لنهضة المملكة، وتلقي الضوء على ماضيها وحاضرها ورؤيتها الطموحة للمستقبل عبر محتوى إبداعي يعكس الثراء الحضاري للمملكة بتراثها وطبيعتها ومجتمعها المتنوع، ويعرف بخططها المستقبلية الطموحة في ضوء رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال أقسام الجناح المتنوعة والتي تتوزع ضمن 4 ركائز رئيسية هي: الناس والطبيعة والتراث والفرص عبر أكثر من مسار ومنها: الموروث الثقافي والطبيعة والاقتصاد مع الاهتمام بالجانب العلمي والتكنولوجي الذي يمثل أحد أهم ركائز رؤية المملكة للمستقبل.

وشاهد سموه خلال الزيارة عرضاً تقنياً بعنوان «رؤية» وهو عبارة عن كرة عملاقة بقطر 30 متراً بأرضية تفاعلية تقدم رحلة بصرية وسمعية تستعرض جوهر الثقافة السعودية بأحدث تقنيات العرض العالمية، كما تفقد سموه مركز «الاستكشاف»، وهو منصة لبناء الفرص الاستثمارية.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن سعادته لمشاركة المملكة في هذا الحدث الكبير، وعما شاهده من عروض وبرامج وظفت فيها أحدث التقنيات الرقمية لإبراز تاريخ المملكة العريق وموروثها الثقافي الغني، وبيئتها الطبيعية الآسرة. وأشاد سموه بتوجهات المملكة ورؤية قيادتها التي تنطلق من التمسك الكامل بالجذور والانطلاق بقوة نحو المستقبل.

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