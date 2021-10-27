«تعاونية الاتحاد» تتعاون مع «دبي للتوحد» للمساهمة في لتوفير خدمات صحية وإنسانية

المصدر: دبي - البيان

وقعت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحد، للمساهمة في توفير خدمات صحية وإنسانية للمرضى، وذلك في إطار أهدافها ورؤيتها في تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال دعم المؤسسات والبرامج والمشاريع الإنسانية والاجتماعية المحلية.

ووقع المذكرة عن تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق، ومن مركز دبـي للتوحـد محمد العمادي المدير العام للمركز وعضو مجلس الإدارة، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وقال الدكتور سهيل البستكي إن التعاونية تهدف من خلال توقيع المذكرة إلى تقديم الدعم المادي لمدة 5 سنوات لمركز دبي للتوحد للمساهمة في توفير الخدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية ذات المواصفات العالمية التي تناسب متطلبات واحتياجات أبنائنا مصابي التوحد، وبما يعزز البيئة المناسبة لهم لدمجهم في المجتمع وتطوير مهاراتهم، كونهم يعتبرون من الفئات المجتمعية المهمة.



علاقات

وتابع أن التعاونية تسعى دائماً إلى بناء علاقات مشتركة متينة مع جميع المؤسسات المجتمعية والخدمية بالدولة، وذلك ضمن أولوياتها لتعزيز مفاهيم التعاون والشراكة المجتمعية القائمة بين قطاعات الدولة بشكل فعال.

من جانبه، قال محمد العمادي: «نعبر عن شكرنا وتقديرنا لتعاونية الاتحاد على مساندتهم الدائمة لجهود المركز الهادفة إلى استمرار تقديم الخدمات المتخصصة للأطفال المصابين بالتوحد بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، كما نشيد بجهودهم في مجال المسؤولية المجتمعية والتزامهم الدائم والمعهود تجاه القضايا الإنسانية والمجتمعية في الدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز