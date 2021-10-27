"صحة" تعالج حالات السكتة الدماغية باستخدام التقنيات المتطورة

المصدر: أبوظبي - البيان

توفر شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، رعاية عالية المستوى للمصابين بالسكتة الدماغية، على أيدي فرق طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وذات خبرات عميقة، وبمساعدة تقنيات متطورة.

ونجحت شركة "صحة" بعلاج العديد من الحالات المصابة بالسكتة الدماغية، ووفرت لها العلاج اللازم حسب الحالة المرضية، وعاد المرضى لممارسة حياتهم الطبيعية بعد تلقيهم للرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور جمال الدين القطيش، رئيس قسم الأشعة ، واستشاري الأشعة التداخلية والجلطات الدماغية في مستشفى توام إحدى منشآت شركة "صحة" : نفخر في شركة "صحة" بتوفر القسطرة الدماغية بواسطة الأشعة التداخلية، والتي تعد من التقنيات المتطورة لمعالجة الجلطات الدماغية الحادة .

وأضاف إن هذا الإجراء ضروري وأثبت فعاليته في علاج السكتات الدماغية ، لأن العلاج التقليدي للجلطات الدماغية عبر إعطاء أدوية حالة للجلطة لا يفيد في كل الحالات، وعلى سبيل المثال إذا وصل المريض متأخراً بعد الأعراض بثلاث ساعات، أو جاء المريض بعد جلطة دماغية أثناء النوم فلا يمكن علاجه بالأدوية، والخيار الوحيد هو القسطرة الدماغية وإزالة التجلط بواسطة القسطرة.

وأشار الدكتور جمال الدين القطيش إلى حالة المريض المهندس "هاريس بابك" البالغ من العمر 68 عاماً من البوسنة، والذي تم إسعافه إلى قسم الأشعة التداخلية والجلطات الدماغية في مستشفى توام، حيث كان يعاني من أعراض جلطة دماغية حادة، فتم إجراء تصوير طبقي محوري، وتبين عدم وجود نزيف، ومن ثم أجري له تصوير طبقي محوري وعائي، وتبين وجود انسداد في الشريان الدماغي المتوسط الأيسر.

وأوضح أنه في ضوء نتائج التصوير تم تحويل المريض من قبل استشاري الأعصاب والجلطات الدماغية إلى قسم الأشعة التداخلية، حيث تم وضع المريض تحت التخدير العام بواسطة أطباء التخدير، وتم إجراء القسطرة من خلال الرِجل اليمنى عبر الشريان الفخذي الأيمن ومن ثم الوصول إلى الشريان السباتي الأيسر ، ثم إلى الشريان الدماغي المتوسط الأيسر، حيث تم إزالة الجلطة ومن ثم إعادة التروية الشريانية إلى الدماغ.



قسطرة

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة أبو زيد أحمد، استشارية العناية المركزة، رئيس أقسام العناية المركزة الطبية الجراحية المشددة في مستشفى توام، إن مستشفى توام يعالج العديد من الحالات لمرضى يصابون بجلطة في الدماغ، إذ بعد إجراء القسطرة يتم تحويل المريض إلى العناية المركزة، حيث يتم مراقبة المريض ، وبعد ذلك يتم التركيز لمساعدة المريض لاستعادة أكبر قدر ممكن من الوظائف التي تأثرت نتيجة لإصابته بالجلطة الدماغية، والعودة لحياته الطبيعية.

وأضافت أنه تم تحويل المريض "هاريس" بعد تلقيه للعلاج في قسم الأشعة التداخلية إلى العناية المكثفة، حيث تلقى الرعاية التكميلية، حتى عاد إلى حالته الطبيعية وخرج من المستشفى.

وأعرب المريض المهندس هاريس عن شكره وتقديره لشركة "صحة" والفريق الطبي المعالج في مستشفى توام الذي قدم له كل الرعاية والعناية حتى شفي وخرج من المستشفى معافى.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، قالت الدكتورة هاله: "إن شخص من كل أربعة أشخاص يصاب بسكتة دماغية، ولكن هناك طرق للوقاية من الإصابة بمعظم السكتات الدماغية من خلال اتباع بضع خطوات بسيطة، وفيما يلي أهم النصائح التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومنها الرياضة 5 مرات في الأسبوع، اتباع نظام غذائي صحي متوازن، تخفيض من نسبة الكولسترول بالدم، الحفاظ على وزن صحي، التوقف عن التدخين، السيطرة على داء السكري، والسيطرة على التوتر والاكتئاب."

ومن أجل معرفة الاصابة بالجلطة الدماغية من عدمها يمكن استخدام ما يسمى باختبار BE FAST، وهذه الكلمة مكونة من الأحرف الأولى لأربع كلمات بالانكليزية:Balance التوازن، Eyes الرؤية، Face وجه ، Arms ذراعان، Speech نطق، Time وقت.

والتوازن هو التأكد مما إذا كان المريض فقد توازنه واذا كان يعاني من مشكلة في المشي مع عدم الشعور بالدوار، والرؤية: التـأكد مما إذا كان يعاني من رؤية ضبابية أو فقد الرؤية، والوجه: اطلب من الشخص أن يبتسم اذا كان لا يستطيع الابتسام على جانب واحد فقط فقد يشير هذا إلى شلل نصفي، الذراعان اطلب من الشخص أن يمد ذراعيه إلى الأمام وأن يدير راحتيه إلى الأعلى، وفي حال الإصابة بالشلل فإنه لا يستطيع القيام بذلك، أما النطق: اطلب من الشخص أن يردد خلفك جملة ما، واذا عجز يشير هذا إلى الإصابة باضطراب لفظي، والوقت: اذا عجز المريض عن القيام بأحد هذه الاختبارات الثلاثة المذكورة، فيجب طلب الاسعاف على الفور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز