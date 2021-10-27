"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وجنوباً تكون ركامية أحياناً يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:39 والثاني عند الساعة 15:58.

والجزر الأول عند الساعة 08:28 والثاني عند الساعة 00:37، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والثاني عند الساعة 03:57 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثاني عند الساعة 20:27 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 25 75 25

دبي 34 26 70 25

الشارقة 34 22 75 25

عجمان 34 26 80 20

أم القيوين 34 22 80 25

رأس الخيمة 34 23 75 25

الفجيرة 31 27 80 45

العين 34 22 70 25

ليوا 35 22 80 20

الرويس 34 23 80 35

السلع 36 24 80 30

دلما 34 27 80 30

طنب الكبرى 35 28 80 30

طنب الصغرى 35 28 80 30

أبو موسى 34 25 75 25

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