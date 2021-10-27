الشلالات والأودية الجارية تزين المناطق الجبلية برأس الخيمة
شهدت إمارة رأس الخيمة، اليوم، هطول أمطار غزيرة على مختلف مناطقها، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ساهمت في تكوين الشلالات الجبلية التي رسمت مشاهد خلابة مع انتشار الغيوم والسحب الماطرة على القمم الجبلية، وخاصة قمة جبل جيس والمناطق المطلة عليه التي استقبلت العائلات للاستمتاع بمشاهد جريان الأودية والشعاب، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما يبشر بمزيد من أمطار الخير.
الشلالات والأودية الجارية تزين المناطق الجبلية بـ #رأس_الخيمةhttps://t.co/fLe0rmtExd#بشائر_الخير#أمطار_الخير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3lwab7xe4F— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 27, 2021