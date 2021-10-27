الشلالات والأودية الجارية تزين المناطق الجبلية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

شهدت إمارة رأس الخيمة، اليوم، هطول أمطار غزيرة على مختلف مناطقها، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ساهمت في تكوين الشلالات الجبلية التي رسمت مشاهد خلابة مع انتشار الغيوم والسحب الماطرة على القمم الجبلية، وخاصة قمة جبل جيس والمناطق المطلة عليه التي استقبلت العائلات للاستمتاع بمشاهد جريان الأودية والشعاب، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما يبشر بمزيد من أمطار الخير.

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