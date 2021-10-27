انطلاق أكبر منتدى للسينما في الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت، أمس، فى دبي أعمال منتدى سينما الشرق الأوسط وأفريقيا وهو أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتسليط الضوء على تطور صناعة السينما بمشاركة جميع الأطراف المعنيين على منصة واحدة لتبادل الأفكار حول تعافي الصناعة وتحديد الفرص للنمو بالاضافة الى الندوات والجوائز والعروض الأولى للأفلام الجديدة وورش العمل والفصول الرئيسية فيما يتضمن الحدث معرضا لاحدث التقنيات في صناعة السينما .

ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة أومديا تم تقديمه في المنتدى فمن المقرر أن تتجاوز إيرادات شباك التذاكر في الشرق الأوسط 800 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ومليار دولار أمريكي في عام 2022، و1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققةً زيادة من 250 مليون دولار أمريكي في عام 2020، مما يشكل أسرع انتعاش في العالم.

وهذا يتناقض تناقضاً حاداً مع انتعاش صناعة السينما في بقية العالم، فعلى الصعيد العالمي، تراجعت الإيرادات المجمعة في صناعة شباك التذاكر بنسبة 64.7% لتصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار العام الماضي من 42.5 مليار دولار في عام 2019.

من المتوقع أن تتجاوز إيرادات شباك التذاكر في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، حيث ارتفعت من 600 مليون دولار أمريكي في عام 2019 وفقاً لأبحاث مؤسسة أومديا.

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