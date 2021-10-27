"روس كوسموس" الروسية تقترح على "ناسا" المشاركة في مشروع المحطة المدارية الجديدة

المصدر: دبي-البيان

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أنه جاهز لأن يبحث مع زملائه في وكالة "ناسا" الفضائية أمر مشاركتهم في مشروع إنشاء محطة فضائية مدارية جديدة.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر الفضاء الدولي الـ72 الذي تستضيفه مدينة دبي، وفقاً لموقع وكالة "تاس" الروسية.

وفي هذا الصدد، قال روغوزين إنه "يجب علينا التفكير بمحطة جديدة، ولدينا اقتراح بهذا الشأن"، معرباً عن جاهزيته للتباحث شخصياً في الأمر مع شركائهم.

مع ذلك، فإن شركتي "بلو أورجين" و"سيارا سبايس" الأمريكيتين قد أعلنتا عن خططهما لإنشاء محطة فضائية أمريكية خاصة. وتم نشر البيان بهذا الشأن الاثنين 25 أكتوبر على موقعي الشركتين. وحسب البيان فإن المحطة الفضائية الجديدة ستبدأ في عملها في مدار الأرض في الفترة ما بين عام 2025 وعام 2030.

يذكر أن مؤتمر الفضاء الدولي الـ72 يعقد في الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر في دبي، ويشارك في المؤتمر رؤساء الوكالات الفضائية من بلدان مختلفة وممثلون عن الصناعات الفضائية ومنتجو الأجهزة الفضائية. ويقدم الخبراء إنجازاتهم ويبحثون مشاريع البعثات الفضائية المستقبلية.

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