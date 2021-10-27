ولي عهد الفجيرة يستعرض العلاقات الأخوية مع سفيري الأردن وموريتانيا

المصدر: الفجيرة ـ وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتبه في الديوان الأميري - كلاً على حدة - نصار إبراهيم الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة ومحمد أحمد سالم محمد راره سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموه متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مهام عملهما. جرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الأخوية وأواصر الصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. حضر اللقاءين سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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