«تنفيذي الشارقة» يتخذ قرارات لتنظيم آليات العمل الحكومي بالإمارة

المصدر: الشارقة - وام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية المهمة والتي تعنى بمختلف القطاعات الحيوية، واتخذ حيالها المجلس القرارات التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات وتنظيم آليات العمل الحكومي واستمرار المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق الإمارة.

مذكرة

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين في العديد من المجالات المشتركة مثل الدعم الفني والتسويقي والدراسات وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات المتعلقة بدعم مشروعات رواد الأعمال.

كما اعتمد المجلس مقترح استراحة الشاحنات الواقع على امتداد طريق الذيد بمنطقة البطائح والذي سيوفر مجموعة من الخدمات والمرافق لسائقي الشاحنات مثل الوقود والمحال التجارية وبعض خدمات الصيانة ومسجد وغيرها من المرافق.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي للعام 2020م.

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