«بلومبرغ»: دبي الأولى إقليمياً و11 عالمياً في جودة الحياة للمرأة

المصدر: دبي - سيد صالح

حصلت دبي على المركز الأول على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ11 عالمياً في مؤشر جودة الحياة للمرأة، الصادر أمس عن وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرصد المؤشر مستويات جودة المعيشة للسيدات في أفضل مدن الأعمال حول العالم، وذلك استناداً إلى أداء كل مدينة في عدد من المؤشرات الفرعية، وهي الأمن، والتنقل، والأمومة، والمساواة بين النوعين، وفرص تحقيق الثروة التي تتيحها كل مرة للسيدات.

وتفوقت دبي على كافة المدن الأمريكية، عدا نيويورك سيتي، كما تفوقت على سول التي جاءت في المركز الـ13، وبكين «الـ 14».

وحصلت دبي على 3.21 درجات في المؤشر العام، 3.26 درجات في الأمن، 3.63 في التنقل، 3.36 درجات في الأمومة، 3.08 في المساواة، و2.47 درجة في الثروة.

وذكرت «بلومبرغ» في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر أن دبي ضمن أفضل خمس مدن على العالم في المؤشرين الفرعيين الأمن والتنقل.

واستشهد التقرير برأي رشا الخواجة، التي تعمل مديرة لدى إحدى شركات إدارة ائتمان الاستثمارات العقارية في دبي، والتي أكدت أن دبي مدينة آمنة للنساء، ترتبط فيها الحياة العائلية بالعمل، ويتداخلان مع بعضهما البعض. وأكدت الخواجة أنها استطاعت خلال حياتها في دبي أن تجد الدعم الكافي الذي أتاح لها بدء حياة عملية، وفي الوقت ذاته منح أطفالها الرعاية اللازمة.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب تورنتو، فيما حلت سيدني ثانية وسنغافورة ثالثة. وجاءت باريس، لندن، برلين، طوكيو، هونغ كونغ، نيويورك سيتي، وأمستردام، في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

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