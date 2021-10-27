مجلس «آيرينا» يبحث صياغة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للوكالة

المصدر: (أبوظبي - وام )

عقد مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» اجتماعه الـ 22 في العاصمة أبوظبي، الذي يستمر على مدى يومين بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 93 دولةً عضواً في الوكالة لرسم استراتيجيتها متوسطة الأجل حتى عام 2027، والتي تمهد الطريق لتحقيق أهداف وأولويات استراتيجية «آيرينا» خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وفي ضوء بلوغ الزخم العالمي لإرساء اقتصاد صافي صفر من الانبعاثات الكربونية إلى مستويات عالية غير مسبوقة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، تزداد أهمية تحول نظام الطاقة لتحقيق الأهداف المناخية والاقتصادية.

ويهدف اجتماع مجلس «آيرينا» إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على العناصر الرئيسية من تحول نظام الطاقة العالمي قبل أيام فقط من اجتماع القادة العالميين في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو. ويُعقد الاجتماع بحضور فعلي وعبر الإنترنت برئاسة إيشي ماساهيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وسيقدم مدير عام «آيرينا»، لا كاميرا، تقريراً مرحلياً يسلط فيه الضوء على عمل الوكالة ونشاطاتها بين عامي 2020 و 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز