افتتاح مركز لمؤسسة التنمية الأسرية في الرويس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومؤسسة التنمية الأسرية، أمس، مركزاً لمؤسسة التنمية الأسرية في مدينة الرويس، كأحد مخرجات اتفاقية التفاهم التي أبرمتها «أدنوك» مع مؤسسة التنمية الأسرية في عام 2019.

ويأتي تدشين هذا المركز ضمن المساعي المشتركة في وضع الخطط والبرامج الفعالة والمتخصصة لتعزيز الحياة الاجتماعية والأسرية في إمارة أبوظبي.

ويقدم المركز خدمات متنوعة لجميع أفراد الأسرة في مدينة الرويس، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 29 ألف نسمة من 65 جنسية، وتسهم هذه البرامج والخدمات في نشر الوعي والثقافة الاجتماعية لمختلف شرائح وفئات المجتمع لتحقيق الاستقرار بين أفراد الأسرة، وتنفذ مؤسسة التنمية الأسرية حزمة متميزة من الخدمات والبرامج في مركزها.

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