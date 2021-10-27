سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى الرئيس البولندي

المصدر: (وارسو - وام )

قدمت الدكتورة إيمان أحمد السلامي، أوراق اعتمادها إلى أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة، سفيرة فوق العادة ومفوضة لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة البولندية وارسو، بحضور عدد من المسؤولين البولنديين.

ونقلت السلامي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس البولندي السفيرة تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا وبحث سبل تنميتها وتطويرها.

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