صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، بدأت أمس وتستمر حتى 30 أكتوبر الحالي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تحظى بدعم من قبل قيادتي البلدين الصديقين.

مباحثات

ويعقد معالي صقر غباش جلسة مباحثات مع بارك يونغ سوك-رئيس الجمعية الوطنية الكورية، ويلتقي عدداً من المسؤولين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية منها، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.

ويضم وفد المجلس في عضويته كلاً من: حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، ومحمد عيسى الكشف، وجميلة أحمد المهيري، وعبيد خلفان الغول، وسعيد راشد العابدي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

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