تعاون بين «مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف» و«نون»

المصدر: دبي - البيان

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بدبي شركة نون للتجارة الإلكترونية علامة «دبي للوقف» تقديراً لمساهمتها في دعم مفهوم الوقف المبتكر وتشجيع أفراد المجتمع على دعم العمل الإنساني من خلال توفير خاصية المساهمة في بناء وقف يدعم التعليم في تطبيق نون للتسوق الإلكتروني. جاء ذلك خلال توقيع المركز وشركة نون، مذكرة تعاون تهدف إلى التعاون في نشر ثقافة الوقف والعمل الإنساني من خلال خدمات التجارة الإلكترونية.

تسويق

وتتيح الاتفاقية لشركة نون إمكانية تسويق المشاريع الوقفية المبتكرة، من خلال التطبيق الخاص بالشركة، ليتسنى لعملاء نون، معرفة المشاريع الخيرية والوقفية التي يقوم بها المركز، وتقديم تبرعاتهم لدعم المشاريع الوقفية في حال رغبوا بذلك.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، إن التعاون بين المركز وشركة نون يهدف لنشر وتعزيز ثقافة الوقف والعمل الإنساني في المجتمع، وبما يتناسب مع روح العصر، وسيتيح هذا التعاون لفئة جديدة من أفراد المجتمع المشاركة في دعم جهود الوقف والمساهمة في العمل الخيري.

رسالة

وتابع علي المطوع: إن الاتفاقية ستسهم في تعزيز رسالة الوقف الخيرية والحضارية، مشيراً إلى أن المركز حريص على تسخير الخدمات الذكية لدعم المشروعات الوقفية والعمل الخيري لمواكبة توجهات حكومة دبي، وبما يتوافق مع أهداف واستراتيجية الوقف المبتكِر التي يطبقها المركز.

شراكة

ومن جانبها قالت زينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: يعزز المركز مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع، ويعتبر ذلك عاملاً أساسياً لاستدامة العمل الإنساني من خلال الأوقاف والهبات والارتقاء بالخدمات من خلال حشد كافة الخبرات والموارد لتحقيق رؤية واستراتيجية المركز في خدمة الإنسانية.

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