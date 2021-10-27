مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يبحث مستجدات جائزة محمد بن راشد للمياه

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الثالث للعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس كل من سلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»؛ والمهندس حميد عبدالله الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

مستجدات

تناول الاجتماع مستجدات الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي استقطبت مشاركات من 56 دولة حول العالم تشمل المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، المملكة المتحدة، الهند، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سنغافورة، اليابان، ماليزيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دول تشارك للمرة الأولى ومنها الجزائر، كينيا، إسرائيل، أستراليا، كازاخستان، لاتفيا، مالاوي، أوزبكستان، فنزويلا، وزامبيا. وناقش المجلس أيضاً سير عمليات فرز الطلبات وتقييمها وفق أرقى المعايير العالمية.

تقارير

واطلع المجلس على تقارير سير أعمال المؤسسة، وأحدث مستجدات المشاريع والأنشطة الدولية خلال العام 2021، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» أكثر من 13 مليون شخص في 36 دولة من خلال تنفيذ ما يزيد على 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم حتى الآن.

جهود

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تدعم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، جهود القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أنشط عاصمة إنسانية عالمية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

لقد تأسست دولة الإمارات على العطاء وتشكل «سقيا الإمارات» رافداً مهماً لجهود الدولة في مجال العمل الإنساني، لتحسين حياة المحرومين والمنكوبين حول العالم، وإغاثة كل سائل ومحروم في العالم بغض النظر عن عرقه ودينه وثقافته.

وتترجم الجائزة الأهمية التي توليها دبي لتعزيز دور الابتكار والاستدامة في المساعي الدولية لمواجهة أزمة المياه العالمية، حيث تشجع الجائزة المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، لمساعدة المجتمعات الفقيرة الريفية والحضرية حول العالم، التي تعاني من أزمة شح المياه النظيفة والصالحة للشرب المتفاقمة».

4 فئات

يذكر أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه تشتمل على أربع فئات: «جائزة المشاريع المبتكرة»؛ «جائزة الابتكارات الفردية»؛ «جائزة الابتكار في البحث والتطوير»؛ و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات».

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