شرطة أبوظبي تكرم شخصين لأمانتهما

المصدر: (أبوظبي - البيان )

كرّمت شرطة أبوظبي شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، تقديراً لأمانتهما بإعادة محفظة يد بها مبالغ مالية ومستندات رسمية إلى إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي بعد العثور عليها في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة أبوظبي.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتعاونين، مشيداً بنزاهتهما وجهودهما المخلصة في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن تصرفهما يسهم في ترسيخ القيم والعادات والخصال الحميدة، التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.‏

وأعرب المكرّمان عن سعادتهما بالتكريم من شرطة أبوظبي، وأكدا الحرص على أداء الواجب ومواصلة بذل مزيد من العطاء وفعل الخير. حضر اللقاء العقيد خالد محمد الشحي نائب مدير إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي.

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