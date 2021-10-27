«مؤتمر الفضاء» منصة عالمية لتبادل الخبرات ومتابعة الابتكارات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لــ«البيان»، أن مؤتمرالفضاء الدولي يعتبر منصة عالمية كبيرة لتبادل الخبرات والبيانات حول مختلف المشروعات التي تنفذها الدول حول العالم وكذلك متابعة أحدث الابتكارات، مؤكداً أن استضافة دبي لهذا الحدث العالمي تعكس المكانة العالية التي أصبحت تحظى بها الإمارات عالمياً من خلال مشروعاتها المتنوعة التي حققت نجاحات ضخمة خلال السنوات الماضية.

وقال القوصي: إن مشاركة مصر من خلال وكالة الفضاء المصرية في هذا الحدث العالمي الضخم، كانت فرصة جيدة للإعلان عن فوز مشروعهم «كلايم كام» الذي اختاره مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وشركة إيرباص للدفاع والفضاء، لتركيب حمولة «كاميرا» وتثبيتها على محطة الفضاء الدولية، من خلال منصة بارتولوميو من «إيرباص»، وذلك للمرة الأولى لدولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف إن المشروع يدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعكس قدرة العلماء والباحثين المصريين العلمية والعملية في المجال الفضائي، خصوصاً أن فوزهم جاء من خلال مسابقة دولية للجنة الأمم المتحدة لشؤون الفضاء، التي اشتركت وكالة الفضاء المصرية فيها مع 24 دولة أخرى.

تعاون أفريقي

وأضاف إن هذا المشروع اشتركت فيها مع مصر كل من وكالة الفضاء الكينية، وبرنامج الفضاء الوطني الأوغندي، بهدف تطوير نظام مراقبة عبر كاميرا مجهزة بأنظمة الاستشعار عن بُعد، لرصد تغيرات الطقس والفيضانات والعوامل المناخية في شرق أفريقيا، مشيراً إلى أنه ستعمل المؤسسات المشاركة ضمن سياسة البيانات المفتوحة لتبادل جميع المعلومات والصور التي يتم الحصول عليها من الفريق.

ولفت إلى أن مشروع «كلايم كام» يأتي في إطار سعيهم لتوحيد الجهود الرامية إلى تخفيف آثار التغير المناخي في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، كما يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال تقنيات الفضاء في أفريقيا، لإلهام المهندسين والعلماء فيها، وسيتيح المشروع الوصول إلى تحليلات معمقة لمعالجة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، بما فيها موجات الجفاف والفيضانات، وزيادة مرونة قطاع الزراعة فيها، ما يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين ويسهم في رسم ملامح مستقبل أفضل.

القمر 813

وتابع أنه حضر أمس على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للفضاء اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي، المعنية ببناء وإطلاق مشروع القمر الصناعي 813 الذي يعتبر أول مشروع تتعاون فيه الدول العربية بقيادة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأنه سيتم التطرق ومتابعة آخر مستجدات المشروع.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن العلاقات بين مصر والإمارات على كل المستويات تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

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