مركز محمد بن راشد للفضاء يسعى لتطوير حلول لاستكشاف الكواكب

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع شركة «تاليس ألينا سبيس» الإيطالية (TAS- وشركة «إيروسبيس لوجيستكيس إينجنيرينغ تكتولوجيز» «ألتيك»، يتم وفقها تحديد الفرص المتاحة لدراسة وتطوير حلول لاستكشاف الفضاء والكواكب، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية»، الفعالية الأبرز من نوعها في قطاع الفضاء والتي تعقد حالياً في «مركز دبي التجاري العالمي».

وقع المذكرة سالم المري نائب المدير العام في مركز محمد بن راشد للفضاء، وماسيمو كلاوديو، المدير العالم، لشركة «تاليس ألينا سبيس»، وفيتشنزو جيورجو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتيك».

وتشمل جوانب التعاون تطوير المهام الاستكشافية بين الكواكب، وتصميم وإدماج أنظمة المسبار، وأنظمة المحاكاة الأرضية، وأنشطة التعليم العالي المخصصة لاكتشاف الفضاء وتطوير الأنظمة التقنية، وغيرها من مجالات التعاون.

شراكة

من جهته، رحب يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء بتوقيع مذكرة التفاهم، متطلعاً إلى مواصلة التعاون المثمر الذي من شأنه أن يدعم تطوير مشاريع استكشاف الفضاء، فيما بين هنري ديري الرئيس التنفيذي لـ«تاليس ألينا سبيس» أن توقيع المذكرة يعتبر محطة رئيسية في مسيرة تعاونهم مع المركز التي تشمل مجالات الاستكشاف من مدار الأرض وصولاً للقمر وكوكب المريخ.

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