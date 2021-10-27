دورة تدريبية عن الصحافة الاقتصادية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت لجنة التدريب في جمعية الصحفيين الإماراتية دورة حول الصحافة الاقتصادية برعاية اتصالات عبر منصة «زووم» للإعلاميين والصحفيين بهدف تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم في مجال الإعلام الاقتصادي.

وحاضرت في الدورة الإعلامية الأردنية هالا الحديدي، وحضرها 50 من الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات الصحافية والإعلامية بالدولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأدارت الدورة الدكتورة إحسان الميسري عضوة لجنة التدريب في الجمعية.

وأكد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين في افتتاح الدورة أهمية الإعلام الاقتصادي الذي يشكل داعماً أساسياً لخطط التنمية والتطوير الاقتصادي، مشيراً إلى حرص الجمعية تطوير مهارات أعضائها في مهارات الصحافة المتخصصة.

وشدد أن الاقتصاد الذي يعتبر عصب وقاطرة المجتمعات للتنمية والتقدم، يتطلب من الصحفيين الذين يتعاملون مع أخبارها معرفة بأسس الاقتصاد.

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