المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز كفاءة وسلامة الرعاية في المؤسسات الصحية، وترسيخ أسس فكر جديد في العمل الحكومي انطلاقاً من منظور شامل، يتبنى مفهوماً متكاملاً لجودة الحياة بما يسهم بتحقيق التوازن والجاهزية لتحديات المستقبل.

وتتمثل أهداف المجلس الاستشاري لممثلي المرضى كجهة استشارية للمؤسسة في تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من المساهمة في تعزيز جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تطوير قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتقديم الاستشارات والمقترحات التطويرية بهدف تحسين تجربة المرضى، واقتراح السياسات والمنهجيات والممارسات الداعمة للمنشآت الصحية التابعة لها. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدها المجلس الاستشاري برئاسة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبحضور أعضاء المجلس الاستشاري من ممثلين للمرضى وعائلاتهم وممثلي المجتمع.

رعاية

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن إطلاق المجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم، يندرج ضمن استراتيجية المؤسسة لترسيخ الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض كأمر حيوي لنجاح جهود وبرامج المؤسسة، وذلك في إطار تعزيز ممارسات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تهدف للانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، وترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة الحكيمة، بضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة.

تحسين التجربة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى الكواري رئيس المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في المؤسسة، أن المجلس الاستشاري يمثل جزءاً مهماً من العملية الاستشفائية، من خلال تقديم الأعضاء رؤيتهم ومقترحاتهم حول سبل تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتوفير التغذية الراجعة على الممارسات والسياسات التي يجدها المرضى وذووهم مناسبة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات لتحسين تجربة المريض وتطوير أنظمة وعمليات الرعاية الشاملة، التي تؤدي إلى فوائد على المدى البعيد مثل تقليل الأخطاء والأحداث الصحية الجسيمة وزيادة رضا المتعاملين وتحسين الأداء.

هيكلية المجلس

وتتكون عضوية المجلس الاستشاري من ممثلي المرضى وعائلاتهم والمجتمع، إلى جانب ممثلين من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتعكس هيكلية المجلس وأعضائه تمثيلاً متنوعاً من خلال إشراك أشخاص من جميع الإمارات التي تتواجد فيها مستشفيات ومراكز مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كما أنهم يمثلون مختلف الأعمار من الجنسين.

اعتماد

ومن الجدير بالذكر أن ترشيح الأعضاء يتم من قبل رئيس المجلس، ويتم اعتمادهم من قبل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتكون فترة عمل الرئيس والأعضاء المعينين لمدة سنتين. كما ستتم مراجعة الشروط المرجعية كل عامين فقط. وتنعقد اجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

نجاح

أشار الدكتور يوسف محمد السركال إلى أن رأي المرضى ومشاورتهم في المشاريع والمبادرات قبل اعتمادها، يعتبر عاملاً رئيساً في رسم ونجاح خطط المؤسسة لتأتي ضامنة لأن تكون العناية بالمرضى هي محور كل ذلك. وبالتالي سيكون المجلس الاستشاري جزءاً من الخطط العلاجية وتصبح أولويات المرضى هي الموجه في كل البرامج المستقبلية، متطلعين نحو تطوير الخدمات الصحية وزيادة رضا كل من المريض ومقدمي الرعاية الصحية.

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