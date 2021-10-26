بلدية دبا الحصن تنفذ 5377 جولة تفتيشية

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

كشف طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن أقسام الرقابة في البلدية قامت بتنفيذ حوالي 5377 جولة تفتيشية خلال الربع الثالث من العام الجاري على مختلف المنشآت العاملة بالمدينة، للتأكد من الالتزام بالضوابط والقوانين المعمول بها، ولضمان سلامة الجمهور وتأمين أعلى معايير الصحة لهم.

وقال إن البلدية بكافة إداراتها وأقسامها عززت خلال الربع الثالث من العام الجاري جهودها للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة وإسعادهم، والعمل على التأكد من التزام كافة المحلات والمراكز التجارية والأسواق بالتعليمات والقوانين المنظمة للعمل، كل في مجاله.

انخفاض

وأكد اليحيائي انخفاض عدد المخالفات التي تم تسجيلها بخصوص تمليح الأسماك مقارنة بالأعوام الماضية، التي جاءت نتيجة جهود فرق العمل والتفتيش بوضع الاشتراطات الضرورية لضبط عمليات التمليح داخل المدينة، مما ساعد في هذا الانخفاض الملحوظ، مشيراً إلى أن إجمالي عبوات الأسماك المملحة التي تم تمليحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ حوالي 849 عبوة، أما بخصوص المقصب، فبلغ عدد الذبائح نحو 685 ذبيحة.

جولات

وقال اليحيائي إن قسم التفتيش البلدي نفذ حوالي 1109 جولات تفتيشية على منشآت البلدية، و119 جولة تفتيشية على الرخص التجارية لضبط المواد الممنوعة والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، وخلال الجولات التفتيشية تم رصد 31 ملاحظة بخصوص تشويه المنظر العام للمدينة، وتم التواصل مع الدوائر الحكومية المختصة العاملة بدبا الحصن لحلها، كما وجه القسم 20 مخالفة، و5 إنذارات للمنشآت غير المطبقة للقوانين في دبا الحصن.

لافتاً إلى أن قسم رقابة الأغذية نفذ 785 جولة تفتيشية، شملت كافة المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات للمطاعم والمحلات غير المطبقة للقوانين الصحية، وتوجيه 106 إنذارات، كما قام قسم الرقابة الصحية في البلدية بتنفيذ 407 جولات تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة، حيث وجهت خلالها 17 إنذاراً، و3 مخالفات للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية.

ونوه اليحيائي إلى أن قسم التفتيش والرقابة الهندسية نفذ 1121 جولة تفتيشية، ووجه القسم 153 مخالفة، و13 إنذاراً، وذلك لضبط الحركة في قطاع المشاريع والإنشاءات في المدينة.

إنذارات

وأشار إلى أن قسم الخدمات البيطرية نفذ 489 جولة تفتيشية، وجه في أثنائها 15 إنذاراً للملاحم وأسواق الدواجن والأسماك، موضحاً أن فرق التفتيش والرقابة تمكنت من مصادرة وإتلاف حوالي 98.150 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وذكر أن قسم الرقابة البيئية قام بتنفيذ 1020 جولة تفتيشية وإصدار 5 رخص جديدة وإنجاز العديد من المهام والبرامج التوعوية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة السكان.

إنجاز

وقال إن إدارة إسعاد المتعاملين أنجزت 198 معاملة عقد إيجار جديدة، والتصديق، بالإضافة إلى 95 معاملة إعلانات خارجية، واستخراج 50 براءة ذمة لعقود الإيجار.

مضيفاً أن طواقم البلدية من مختلف الأقسام تعمل على مدار 24 ساعة يومياً، وذلك لتلبية احتياجات سكان المدينة، وفي حال حدوث أي حالة طارئة يرجى التواصل مع رقم الطوارئ (993) للإعلام عنها لتقديم المساعدة اللازمة من قبل الفرق المختصة ببلدية مدينة دبا الحصن.

المجال الزراعي

وصرح بأن إدارة الزراعة والنظافة العامة ممثلة بقسم الحدائق والمتنزهات وقسم الزراعة التجميلية في البلدية أعلنت عن إنجاز عدد من المشاريع خلال الربع الثالث، بإعادة تأهيل مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 650 متراً مربعاً في حديقة الشاطئ والحديقة العامة بمدينة دبا الحصن، واستبدال الحشائش الطبيعية في حديقة حي المهلب بمساحة تقدر بحوالي 100 متر مربع إلى العشب الصناعي، أما قسم الزراعة التجميلية بالبلدية فقام بزراعة وإعادة تأهيل مساحة 2000 متر مربع من المتسلقات على كاسر الأمواج بجزيرة الحصن، وزراعة 1200 متر مربع بحي الدوب، بالإضافة إلى زراعة 5000 شتلة.

وقام قسم مكافحة الآفات في إدارة الزراعة بتنفيذ 61339 حملة لمكافحة الآفات والحشرات في المنازل والمرافق الحكومية والحاويات بالمدينة، كما أجرى القسم 120 حملة للحالات الطارئة لمكافحة الحشرات والعقارب والثعابين والحيوانات السائبة والقوارض.

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