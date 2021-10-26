علي السويدي: الانتهاء من تطوير الذيد لـ«الصرف» العام المقبل

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، عضو المجلس التنفيذي بالشارقة أنه تم البدء في العمل على تطوير وتوسعة محطة الصرف الصحي القديمة بالذيد، ورفع كفاءتها من 700 متر مكعب في اليوم إلى 1500 متر مكعب، وأن الانتهاء من المشروع متوقع في النصف الثاني من العام المقبل، كما أن المشروع يعد من المشاريع التي تخدم البنية التحتية وتحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كثافة

وأكد السويدي خلال مداخلة له بعد ظهر أمس عبر برنامج البث المباشر من «إذاعة الشارقة» أنه ومع التطور العمراني وازدياد الكثافة السكانية التي تشهدها مدينة الذيد اتضح أن المنطقة تحتاج إلى محطة معالجة صرف صحي حديثة وجديدة، فتم عمل التصاميم والاعتمادات وترسية المشروع على مقاول، فبدأ العمل الفعلي لإنشاء المحطة حتى تستوعب كمية تدفقات المياه من المدينة، مبيناً أنه سوف يصاحب ذلك المشروع خط ري خارج من تلك المحطة لتغذية بعض الطرق الرئيسية بالمدينة، وقال إن المحطة تتميز ببعدها عن المناطق السكنية، وأن مدة المشروع في مرحلته الأولى عام وشهر، وسوف يخدم كل مناطق الذيد، كما من المقرر الانتهاء من تطوير المحطة في النصف الثاني من العام المقبل، ومن ثم البدء في إنشاء الشبكات.

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