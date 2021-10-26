ورشة توعوية بأضرار المخدرات لرجال أمن «نخيل العقارية»

المصدر: دبي- البيان

أكد العقيد عبدالله حسن مطر الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، خلال الورشة التوعوية التي نظمها المركز لرجال أمن شركة نخيل العقارية في قاعة اجتماعات الشركة، للتوعية والتثقيف بأضرار المخدرات وأنواعها وأشكالها ومؤثراتها وما يترتب عليها بأن منهجية «التوعية والوقاية» هي رؤية استراتيجية مهمة يسعى المركز لتنفيذها لكافة شرائح المجتمع من أجل التصدي للأفكار السيئة، واستخلاص التجارب لدعم أجيال المستقبل.

شراكة

من جانبه، قال الملازم أول أحمد زايد البوسعيدي رئيس قسم البرامج الدولية بمركز حماية الدولي، خلال الورشة إن للشراكة المجتمعية مع الجهات المختصة بالشأن الأمني والاجتماعي والاقتصادي، لها الأثر البارز على مستوى تطوير جودة الخدمات التي تقدمها شرطة دبي ومركز حماية، عبر خطط وبرامج التدريب التي أعدها أقسام المركز، بغية الارتقاء بمهارات وقدرات جميع أفراد المجتمع، وأضاف رئيس قسم البرامج الدولية أن موظفي شركات الأمن الخاص يجب أن يتمتعوا برؤية أمنية واسعة تمكنهم من الحفاظ على أمن المواقع السكنية والتجارية، ولهذا فمركز حماية الدولي خصص حقيبة تدريب توعوية خاصة لهذه الفئة، تمكنهم في نهاية الورشة من أن يكونوا مُلمين بالكثير من المفاهيم المتعلقة بآفة المخدرات وأنواعها وأشكالها ومؤثراتها وما يترتب عليها من جُرم.

استعانة

من جانبه، ذكر أحمد الغفلي مدير إدارة أمن نخيل، بأن شرطة دبي تعد من المؤسسات الأمنية الرائدة عالمياً بالمجال الأمني الجنائي، ولهذا جاءت الاستعانة بكوادرها الأمنية المتخصصة لتقديم الدعم التوعوي لرجال الأمن بشركة نخيل العقارية لرفع مستوى الثقافة الأمنية لديهم كونهم مسؤولين على تأمين الكثير من المشاريع العقارية التي تتبع شركة نخيل.

تعريف

بدوره، قام الرقيب أول موسى جوليد من مركز حماية الدولي بتعريف موظفي الأمن بأنواع المخدرات وأشكالها وبعض طرق إخفائها والأضرار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، وآلية التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم المجاني لشرطة دبي (901)، وسيتم التعامل مع المُبلغ والمعلومة بسرية تامة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتعامل مع جميع البلاغات الواردة من قبل الأهالي بالسرية التامة وتراعي مصلحة المُبلغ عنه، وتقدم له جميع وسائل الدعم اللازمة ويتم تحويله للعلاج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز