استئناف خطوط حافلات القرية العالمية وحديقة دبي المعجزة

المصدر: وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استئناف تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف القرية العالمية في موسمها السادس والعشرين 2021 - 2022 وذلك اعتبارا من اليوم "الثلاثاء".

كما أعلنت الهيئة عن استئناف تشغيل خط الحافلات لخدمة رواد "حديقة دبي المعجزة" بدءا من الأول من نوفمبر المقبل.

وأطلقت الهيئة أيضا في إطار الأجواء الاحتفالية بـ " إكسبو 2020 دبي" خطا مجانيا جديدا لحافلات إكسبو وهو الخط (294)، الذي خصص لنقل الزوار والسياح بين القرية العالمية وموقع معرض إكسبو 2020.

وأشارت إلى أن الخطوط الأربعة للحافلات التي استؤنف تشغيلها هي الخط (102) وينطلق من محطة حافلات الراشدية إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (103) وينطلق من محطة حافلات ميدان الاتحاد إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 40 دقيقة والخط (104) وينطلق من محطة حافلات الغبيبة إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (106) وينطلق من محطة حافلات مول الإمارات إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة، لافتة إلى أن تعرفة الرحلة الواحدة في حافلات القرية العالمية تبلغ (10) دراهم.

وذكرت الهيئة أنها ستستأنف تشغيل خط الحافلات (105) لنقل الركاب من محطة حافلات مول الإمارات إلى موقع حديقة دبي المعجزة وبالعكس في الأول من نوفمبر المقبل بزمن تقاطر كل 30 دقيقة من يوم الأحد إلى الخميس وفي يومي الجمعة والسبت كل 20 دقيقة لتصل إلى موقع حديقة دبي المعجزة، منوهة إلى تعرفة الرحلة الواحدة ستكون بـ(5) دراهم.

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