"مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية" يناقش سير العمل ضمن الخطة المعتمدة للمرحلة الانتقالية

المصدر: البيان

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية اجتماعه الثاني برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس المؤسسة وذلك في مقر هيئة الصحة بدبي.

ناقش الاجتماع التقدم المُحرَز في الفترة الانتقالية للمؤسسة والاطمئنان على سير العمل ضمن الخطة الموضوعة للمرحلة الحالية، سعياً للنهوض بالقطاع الصحي في دبي عبر نظام صحي أكاديمي متكامل، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: سعادة عوض صغيّر الكتبي، والدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والدكتور عامر أحمد شريف، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، والبروفيسور إيان أندرو جرير، ومحمد حسن الشحي، ووليد سعيد العوضي.

يُذكر أن مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية تسعى لتحقيق سلسلة من الأهداف الاستراتيجية منها تطوير واستقطاب واستبقاء القُدرات الطبّية والبحثيّة، وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع الصحي، وتوفير البيئة الداعمة للقيام بالأبحاث العلمية والسريرية للنهوض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع، وكذلك المساهمة في رفع مستوى جهوزية وتنافسية الإمارة في القطاع الصحي، بدعم وتطوير الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً لأحدث النُّظُم الصحية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي وصحي عالمي، ومقصد للسياحة الصحية والعلاجية، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والبحث والابتكار العلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز